ДБР діє винятково в межах чинного законодавства і не втручається у питання релігії, - Соколов

Справу про скасування реєстрації УПЦ КП слід розглядати в рамках адміністративного або цивільного судочинства.

Державне бюро розслідувань у рамках досудових розслідувань не оскаржувало та не перевіряло питання отримання Україною Томосу про автокефалію.

Про це під час брифінгу заявив в.о. директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов, ідеться на сторінці відомства у фейсбуці.

Як пояснив очільник ДБР, кримінальне провадження, на яке у своїх публічних заявах посилався колишній Президент України, насправді стосувалося не Томосу, а скасування реєстрації Української православної церкви Київського патріархату. Воно було зареєстроване на підставі рішення суду ще за керівництва Романа Труби і наразі закрито.

Як зазначив Соколов, вказане провадження було відкрито за заявою вірян цієї громади про те, що вони позбавлені можливості вільного користування храмами цієї громади.

Після проведення досудового розслідування справу закрили. Слідчі не виявили ознак кримінального правопорушення, яке підпадає під статтю 161 КК України, а саме порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань.

На його думку, скасування реєстрації Української православної церкви Київського патріархату повинно розглядатися у рамках адміністративного або цивільного судочинства.

До слова, керівник Бюро застеріг публічних діячів від політизації роботи ДБР і спекуляцій на релігійні теми.

"ДБР діє винятково в межах чинного законодавства і не втручається у питання релігії", - резюмував Соколов.

Нагадаємо, у липні 2019 року в Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов до Міністерства культури України про скасування ліквідації Української православної церкви Київського патріархату.

Позивач просить визнати таким, що втратив чинність, наказ міністерства, де йдеться про реєстрацію в новій редакції Статуту релігійної організації "Київської патріархії Української Православної Церкви", а також про нову редакцію Статуту про управління УПЦ КП.