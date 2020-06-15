Стерненко отправили под круглосуточный домашний арест (документ) (обновлено)

Активист порвал решение в клочья, "потому что оно ничтожно".

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для активиста Сергея Стерненко - круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток. Судебное заседание длилось более 18 часов.

Об этом сообщил адвокат Маси Найем.

"Суд вынес постановление избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток", - написал он в фейсбуке.

Стерненко обнародовал решение суда в своем телеграм-канале.

Он заявил, что определение суда невозможно выполнить, так как мера в нем указано, что отбывать меру пресечения подозреваемый должен по месту прописки.

Фото: telegram.org/#/im?p=@ssternenko

Фото: telegram.org/#/im?p=@ssternenko

"Круглосуточный домашний арест ... НО по адресу прописки - в воинских частях, куда меня даже не пустят. Хотя они знают что я живу в Киеве! Это определение НЕВОЗМОЖНО выполнить", - отметил активист.

"Затем прокуроры будут говорить, что я не выполняю условия домашнего ареста и просить уже содержании под стражей. Сказать что это цирк, то не сказать ничего", - добавил он.

Обновление 23:12. Сергей Стерненко отправился к дому генпрокурора Ирины Венедиктовой, чтобы спросить ее, как выполнять постановление Шевченковского районного суда об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом он написал в Facebook.

"Едем к Ирине Венедиктовой на Круглоуниверситетскую 18/2. Будем спрашивать, как выполнять это идиотское решение суда", - отметил Стерненко.

Позже на странице активиста появилось видео, на котором Стерненко рвет в клочья и выбрасывает судебное решение, "потому что оно ничтожно".

"У судьи была информация, что я живу в Киеве, и ее давал прокурор, и ходатайство было о том, чтобы дать мне меру пресечения, возможно, по адресу в Киеве, но они дали решение, что я должен отбывать домашний арест в Одессе на улице Приморская, 37, - там находится отряд пограничников. Я прямо вижу, как я прихожу к пограничникам и говорю им: «Добрый день, я здесь живу»... Мы просили судью разъяснить это решение - он сбежал, мы просили прокурора разъяснить это решение - он сбежал. Но если я не выполню это судебное решение, значит, я нарушу возложенные на меня обязанности. Значит, прокурор придет в суд и скажет, что смотрите, что Стерненко не выполнил решение суда по мере пресечения. Следующая по тяжести мера пресечения, которую можно просить - это лишь содержания под стражей..." - сказал Стерненко и порвал постановление суда.

Судебное заседание по избранию меры пресечения Сергею Стерненко началось в пятницу, 12 июня, и продолжилось 15 июня.

Как и в пятницу, у суда поддержать активиста пришли сотни людей. Пятеро из них были задержаны.Спустя несколько часов их отпустили, а двух причастных к задержанию полицейских отстранили от должностей.

Напомним, вечером 24 мая 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот и умер.

Спустя два года Стерненко предъявили подозрение по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

По версии следствия, Стерненко, защищаясь во время нападения, ранил ножом двух человек, а потом догнал одного из них - Ивана Кузнецова - и нанес ему смертельное ранение в сердце. Тело погибшего было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки.

Cам Стерненко в интервью LB.ua говорил, что он выхватил нож у одного их тех, кто на него напал, и начал вслепую отмахиваться. После этого нападавшие начали убегать, а через 30-40 метров один их них упал - у него была серьезная рана на животе.