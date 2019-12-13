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ГлавнаяПраво

Верховный суд Украины отменил принцип "пешеход всегда прав"

Нарушитель обязан выплатить компенсацию за ремонт авто. 

Верховный суд Украины отменил принцип "пешеход всегда прав"
Фото: Александр Рудоманов

Верховный суд Украины постановил, что пешеход-нарушитель обязан выплачивать компенсацию автомобилисту, который сбил его не по своей вине. Такой вердикт был вынесен относительно аварии, во время которой пешеход выскочил на дорогу на красный сигнал светофора, пишет РБК-Украина со ссылкой на материалы дела под номером 296/2509/16-ц в Едином реестре судебных решений.

Установлено, что водитель внедорожника Toyota не превышал скорости и не мог избежать наезда на пешехода. 

Рассмотрение дела длилось в суде 4 года, в итоге суд постановил, что пешеход, который нарушил правила безопасности на дороге, в результате чего сам получил травмы, обязан компенсировать расходы на ремонт машины в размере 100 000 гривен. 

"Нынешнее решение суда юристы считают революционным и беспрецедентным, которое окажет значительное влияние на суды по аналогичным случаям, так как судьи обязаны учитывать вердикт ВСУ", - говорится в материале. 

Напомним, защита Геннадия Дронова, осужденного на 10 лет лишения свободы за ДТП, в результате которого в октябре 2017 года погибло шесть человек, подала жалобу в Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины. 

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