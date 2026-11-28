Офіційно переговори про торговельну угоду між ЄС і Таїландом відновилися у 2023 році.

Таїланд розраховує завершити переговори щодо угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом до кінця 2027 року. Про це заявив прем’єр-міністр країни Анутін Чарнвіракул, пише Bloomberg.

Глава уряду додав, що нещодавнє завершення торговельних переговорів зі США спонукало інших партнерів укладати угоди з Таїландом.

«Якщо цього вдасться досягти, багато великих компаній у Європі, що належать тайським власникам, – від універмагів до електростанцій і ресторанів – зможуть закуповувати сировину з Таїланду за нижчими цінами», – заявив Анутін. За його словами, нині ці компанії сплачують імпортні мита в розмірі 20%.

Реклама

Заява прем’єр-міністра пролунала після зустрічі єврокомісара з питань торгівлі Мароша Шефчовича з міністеркою торгівлі Таїланду Супхаджі Сутхумпун, які обговорили перебіг переговорів і домовилися «просуватися до завершального етапу, щоб досягти взаємовигідного результату», написав Шефчович у соцмережі X.

Офіційно переговори про торговельну угоду між ЄС і Таїландом відновилися у 2023 році. До цього їх було призупинено після військового перевороту в Таїланді у 2014 році.

Анутін також назвав успіхом завершення на початку цього місяця переговорів зі США щодо взаємних тарифів. Цього тижня США оголосили про запровадження 18-відсоткового мита на тайський імпорт у межах розслідування щодо надлишкових промислових потужностей. У Таїланді заявили, що ця ставка відповідає очікуванням країни та є конкурентною порівняно з тарифами для інших держав регіону.

Після того як цього місяця Анутін підписав спільну заяву з президентом США Дональдом Трампом на полях регіональних зустрічей у Китаї, він повідомив, що передав американському лідеру рукописну записку. У ній прем’єр-міністр просив розглянути можливість звільнення від мит більшої кількості тайських товарів, зокрема жасминового рису.

«Торговий представник США сказав, що бачив записку і розгляне це питання», — заявив Анутін.