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​Зеленський: Україна пропонує посилювати безпекову співпрацю у форматі Тримор’я у трьох напрямках

Йдеться про енергетику, транспорт та резервне живлення.

​Зеленський: Україна пропонує посилювати безпекову співпрацю у форматі Тримор’я у трьох напрямках
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Україна готова ділитися з країнами-членами формату Тримор'я досвідом відновлення після воєнних атак і протистояння кібератакам.

Про це на саміті Тримор'я сказав президент України Володимир Зеленський, передає Суспільне.

"Війна навчила нас багатьох речей – не лише того, як відновлюватися після російських ракет і бомб, а й того, як протистояти кібератакам та іншим загрозам. Україна має унікальні знання та досвід, і ми готові ними ділитися. Особливо зараз, коли енергетика, імовірно, буде однією з перших цілей у нашому регіоні. На жаль, Росія й досі поруч, і ми не бачимо жодних реальних змін у її поведінці. Отже, зміни мають відбутися з нашого боку – нам потрібна більша безпекова співпраця", - наголосив Зеленський.

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Президент України уточнив, що Україна пропонує посилювати безпекову співпрацю у форматі Тримор’я у наступних напрямках:

Енергетика: Нам потрібно захистити нашу енергетичну інфраструктуру, особливо поблизу російських кордонів, і розробити спільні плани дій на випадок надзвичайних ситуацій. Маємо перевірити, наскільки ми готові захищати та відновлювати енергосистеми, якщо щось станеться.

Резервне живлення: Нам потрібно більше способів підтримувати одне одного. Енергомережі, трубопроводи, системи зв’язку – уся критична інфраструктура має будуватися з урахуванням резервних маршрутів. Щоб кожна країна могла допомогти іншим у кризовій ситуації.

Транспорт: Нашому регіону потрібні кращі логістичні зв’язки. Так само як Балтійське море може допомогти, коли виникають проблеми в Чорному морі, Чорне море також має допомагати вашим країнам у разі кризи.

Володимир Зеленський додав, що країни формату Тримор’я повинні мати швидкий доступ і до Адріатичного моря, якщо щось станеться в регіоні. 

Президент зауважив, що для співпраці потрібен тривалий мир, досягти якого можна лише об’єднавшись.

"І нам усім потрібно зберігати тиск на Росію – кожен може зробити свій внесок, щоб допомогти нам досягти повного й безумовного припинення вогню якнайшвидше – хоча б на 30 днів. Саме це може закласти основу для справжньої, дієвої дипломатії", — сказав Зеленський.

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