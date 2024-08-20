Верховна рада звільнила Задорожнього з посади голови ТСК з питань фортифікацій

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Верховна Рада звільнила депутата Миколу Задорожнього з посади голови Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради щодо закупівель дронів і спорудження фортифікацій.

Новим головою ТСК став нардеп від "Слуги народу" Олександр Бакумов.

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