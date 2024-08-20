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Верховна рада звільнила Задорожнього з посади голови ТСК з питань фортифікацій

Новим головою ТСК став нардеп від "Слуги народу" Олександр Бакумов.

Верховна рада звільнила Задорожнього з посади голови ТСК з питань фортифікацій
Микола Задорожній
Фото: Facebook/Микола Задорожній

Верховна Рада звільнила депутата Миколу Задорожнього з посади голови Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради щодо закупівель дронів і спорудження фортифікацій.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідну постанову проголосували 282 народних депутати.

Водночас новим головою ТСК призначено народного депутата з фракції "Слуга народу" Олександра Бакумова.

Справа Задорожнього

  • 15 липня стало відомо, що НАБУ і САП викрили нардепа, який вимагав хабар за не перешкоджання у проведенні ремонтних робіт водогону на Сумщині.
  • Досудове розслідування встановило, що депутат вимагав 14% від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області. Із них 10% призначались йому особисто та 4% – для місцевих правоохоронців, які не мали чинити перешкод в освоєнні коштів. За версією слідства, мова йде про 3,4 млн грн.
  • У "Слузі народу" заявили, що на період розслідування членство Задорожнього у фракції буде призупинено, а також його буде виключено зі складу парламентської ТСК, в якій він працює.
  • Йдеться про тимчасову слідчу комісії Верховної Ради щодо закупівель дронів і спорудження фортифікацій.
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