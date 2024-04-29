В Німеччині росіянин із ножем зарізав двох українців
В Німеччині росіянин із ножем зарізав двох українців
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
Партизани виявили у Джанкої одну з найбільших нафтобаз РФ
Партизани виявили у Джанкої одну з найбільших нафтобаз РФ
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
В Росії невідомі безпілотники знову атакували нафтобазу
В Росії невідомі безпілотники знову атакували нафтобазу
Як набрати новий підрозділ з нуля. Розмова з Ігорем Луценком, командиром роти ударних безпілотників «Орден Сантьяго»
Як набрати новий підрозділ з нуля. Розмова з Ігорем Луценком, командиром роти ударних безпілотників «Орден Сантьяго»
​МЗС: загиблі у Німеччині українці були військовслужбовцями на реабілітації
​МЗС: загиблі у Німеччині українці були військовслужбовцями на реабілітації
ГоловнаПолітика

Волонтери передали бригаді “Азов” на Лиманський напрямок позашляховик

Також волонтери закликають долучатися до зборів на 200 великих дронів-літаків.

Волонтери передали бригаді “Азов” на Лиманський напрямок позашляховик

Волонтерський штаб «Українська команда» передав легендарній бригаді «Азов» позашляховик. Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення волонтери відправили на передову вже понад 70 автомобілів. Про це повідомляється на Facebook-сторінці  «Української команди». 

«Передали позашляховик Mitsubishi Pajero легендарній 12 бригаді спеціального призначення «Азов» Нацгвардії України. Бригада «Азов» - це ті хлопці, які до останнього тримали героїчну оборону Маріуполя. Потім вели бої в Серебрянському лісництві на Луганщині, виконували завдання на півдні України. А зараз вони стримують ворога на Лиманському напрямку», - повідомили в «Українській команді». 

Волонтери подякували захисникам і зазначили, що продовжують підтримувати бійців на передовій.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» збирає на 200 великих дронів-літаків. Великі партії таких безпілотників вже передано 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, батальйону «Свобода» бригади «Рубіж» та іншим підрозділам.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies