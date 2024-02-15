Путін назвав свого фаворита президентських перегонів у США

Володимир Путін вважає перемогу Джо Байдена на прийдешніх виборах президента у США більш сприятливим для себе варіантом. Кремлівський диктатор назвав нинішнього господаря Білого дому "більш досвідченим і прогнозованим політиком старої формації".
Свої побажання щодо результатів виборів у США Путін висловив в інтерв'ю журналістові одного з пропагандистських росЗМІ.
Російський президент також заявив, що "некоректно втручатися у передвиборчу кампанію, яка набуває все більш гострих форм". На запитання щодо віку Байдена Путін згадав, як три роки тому зустрічався з президентом США і "не побачив, що він недієздатний".
- Якщо сценарій Путіна не втілиться у життя, йому доведеться мати справу з Дональдом Трампом, який разом з командою радників розробляє сценарій посадити Росію та Україну за стіл перемовин.
- У своїй скандальній заяві про заохочення нападу на НАТО Трамп сказав, що дозволив би тоді робити Путіну "все, що той би, в біса, захотів".