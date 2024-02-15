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Путін назвав свого фаворита президентських перегонів у США

Російський диктатор робить ставку на "політика старої формації".

Путін назвав свого фаворита президентських перегонів у США
Відеоперемовини Путіна та Байдена у 2021 році
Фото: EPA/UPG

Володимир Путін вважає перемогу Джо Байдена на прийдешніх виборах президента у США більш сприятливим для себе варіантом. Кремлівський диктатор назвав нинішнього господаря Білого дому "більш досвідченим і прогнозованим політиком старої формації".

Свої побажання щодо результатів виборів у США Путін висловив в інтерв'ю журналістові одного з пропагандистських росЗМІ.

Російський президент також заявив, що "некоректно втручатися у передвиборчу кампанію, яка набуває все більш гострих форм". На запитання щодо віку Байдена Путін згадав, як три роки тому зустрічався з президентом США і "не побачив, що він недієздатний".  

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