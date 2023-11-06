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Ймовірно, у березні наступного року почнуться переговори стосовно вступу України до ЄС, - журналіст

Також переговори щодо членства у ЄС може почати і Молдова.

Ймовірно, у березні наступного року почнуться переговори стосовно вступу України до ЄС, - журналіст
Фото: EPAUPG

Очільники офісів єврокомісарів, які представляють 27 членів Європейського Союзу, провели присвячену розширенню ЄС зустріч.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Завтра продовжаться переговори щодо фінальних деталей, але основні передумови вже зрозумілі: щодо України й Молдови - відкрити переговори про вступ до ЄС (ймовірно, у березні 2024-го)", – написав Джозвяк.

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Він додав, що Грузія може отримати статус кандидата з умовами для переходу до наступного кроку.

Як раніше повідомлялось, очікується, що цього тижня Єврокомісія оприлюднить річну доповідь щодо розширення ЄС, яка вперше відобразить прогрес України, Молдови й Грузії на шляху до членства в ЄС. Україна сподівається на позитивну оцінку своїх зусиль у цьому напрямку, що може дозволити ухвалити рішення про початок переговорів щодо членства в ЄС вже цього року, під час грудневою Європейської ради.

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