Ймовірно, у березні наступного року почнуться переговори стосовно вступу України до ЄС, - журналіст

Також переговори щодо членства у ЄС може почати і Молдова.

Очільники офісів єврокомісарів, які представляють 27 членів Європейського Союзу, провели присвячену розширенню ЄС зустріч.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Завтра продовжаться переговори щодо фінальних деталей, але основні передумови вже зрозумілі: щодо України й Молдови - відкрити переговори про вступ до ЄС (ймовірно, у березні 2024-го)", – написав Джозвяк.

Він додав, що Грузія може отримати статус кандидата з умовами для переходу до наступного кроку.

heads of cabinet of the 27 European Commissioners met today to discuss EU enlargement. talks continue tomorrow on final touches but basic premise clear:

🇺🇦&🇲🇩to open EU accession talks (likely in March '24)

🇬🇪 getting candidate status with conditions to move to next step. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 6, 2023

Як раніше повідомлялось, очікується, що цього тижня Єврокомісія оприлюднить річну доповідь щодо розширення ЄС, яка вперше відобразить прогрес України, Молдови й Грузії на шляху до членства в ЄС. Україна сподівається на позитивну оцінку своїх зусиль у цьому напрямку, що може дозволити ухвалити рішення про початок переговорів щодо членства в ЄС вже цього року, під час грудневою Європейської ради.