У Миколаєві запрацює офіс посольства Данії

Відновлення України не може чекати закінчення війни, заявив очільник МЗС країни.

Цього тижня Данія відкриє офіс Посольства Королівства у Миколаєві.

Про це повідомив глава МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен під час зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у Києві.

“Відновлення України не може чекати закінчення війни. Радий анонсувати, що цього тижня Данія відкриє офіс посольства в Миколаєві”, − сказав він.

Расмуссен підкреслив, що на Копенгаген покладено особливу відповідальність за місто і регіон − і “ми беремо її на себе”.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів шести держав і Євросоюзу. Серед нових дипломатів − представники Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії і Канади.