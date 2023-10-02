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У Миколаєві запрацює офіс посольства Данії

Відновлення України не може чекати закінчення війни, заявив очільник МЗС країни.

У Миколаєві запрацює офіс посольства Данії
Ларс Лекке Расмуссен
Фото: politiken.dk

Цього тижня Данія відкриє офіс Посольства Королівства у Миколаєві.

Про це повідомив глава МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен під час зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у Києві.

“Відновлення України не може чекати закінчення війни. Радий анонсувати, що цього тижня Данія відкриє офіс посольства в Миколаєві”, − сказав він. 

Расмуссен підкреслив, що на Копенгаген покладено особливу відповідальність за місто і регіон − і “ми беремо її на себе”.

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Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів шести держав і Євросоюзу. Серед нових дипломатів − представники Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії і Канади.

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