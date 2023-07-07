ГоловнаПолітика

Зеленський їде до Словаччини

Зокрема, він зустрінеться з президентом та прем’єром для обговорення Формули миру євроатлантичну інтеграцію України та інші питання. 

Зеленський їде до Словаччини
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський їде до Словаччини.

Про це повідомляє пресслужба президента. 

Там Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Зузаною Чапутовою, премʼєр-міністром Людовітом Одором, головою Національної Ради Борисом Колларом. 

Сторони обговорять конкретну оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО та Формула Миру, двостороннє співробітництво, енергетичну безпеку.

Нагадаємо, раніше Зеленський у Празі зустрівся із президентом Чехії Петром Павелом. Зокрема, він подякував Чехії за оборонний пакет для України.

Сьогодні Петр Фіала повідомив, що Чехія незабаром передасть Україні гелікоптери, боєприпаси та візьме участь у підготовці українських льотчиків на винищувачах F-16.

До цього український президент перебував з візитом у Болгарії. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies