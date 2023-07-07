Президент Володимир Зеленський їде до Словаччини.
Про це повідомляє пресслужба президента.
Там Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Зузаною Чапутовою, премʼєр-міністром Людовітом Одором, головою Національної Ради Борисом Колларом.
Сторони обговорять конкретну оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО та Формула Миру, двостороннє співробітництво, енергетичну безпеку.
Нагадаємо, раніше Зеленський у Празі зустрівся із президентом Чехії Петром Павелом. Зокрема, він подякував Чехії за оборонний пакет для України.
Сьогодні Петр Фіала повідомив, що Чехія незабаром передасть Україні гелікоптери, боєприпаси та візьме участь у підготовці українських льотчиків на винищувачах F-16.
До цього український президент перебував з візитом у Болгарії.