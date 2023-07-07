Зокрема, він зустрінеться з президентом та прем’єром для обговорення Формули миру євроатлантичну інтеграцію України та інші питання.

Президент Володимир Зеленський їде до Словаччини.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Там Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Зузаною Чапутовою, премʼєр-міністром Людовітом Одором, головою Національної Ради Борисом Колларом.

Сторони обговорять конкретну оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО та Формула Миру, двостороннє співробітництво, енергетичну безпеку.

Нагадаємо, раніше Зеленський у Празі зустрівся із президентом Чехії Петром Павелом. Зокрема, він подякував Чехії за оборонний пакет для України.

Сьогодні Петр Фіала повідомив, що Чехія незабаром передасть Україні гелікоптери, боєприпаси та візьме участь у підготовці українських льотчиків на винищувачах F-16.

До цього український президент перебував з візитом у Болгарії.