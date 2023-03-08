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Єрмак і Салліван обговорили перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку

Голова ОП також поінформував про актуальну ситуацію на фронті.

Єрмак і Салліван обговорили перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку
Фото: Сайт президента

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

"Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на фронті та рішення, ухвалені президентом України Володимиром Зеленським і військовим керівництвом щодо перебігу оборонної операції на Бахмутському напрямку", – йдеться у повідомленні.

Окремо сторони обговорили поточні міжнародні зусилля щодо надання оборонної та фінансової підтримки Україні, яка бореться за звільнення своїх територій від російської окупації, зазначили в ОП.

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Єрмак також розповів про злочини, які коїть Росія проти українців, зокрема викрадення, депортацію та примусове усиновлення українських дітей з окупованих територій. Він наголосив, що винні в цих злочинах проти українського народу мають отримати справедливе покарання згідно із законом.

Крім того, керівник Офісу президента поінформував про масштабну шкоду для довкілля в Україні, якої завдає російська агресія. Він зазначив, що її наслідки вплинуть на екосистему всієї Європи. Тож, за словами Єрмака, світ має докласти максимум зусиль, щоб зупинити руйнівний вплив агресії на довкілля та притягнути Росію до відповідальності, як це передбачено в українській формулі миру.

Раніше голова ОП говорив про те, що в України та Сполучених Штатів Америки однакове розуміння того, як має виглядати українська перемога.

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