Юрій Бєлоусов: «Злочини росіян – це чистої води геноцид проти українців»

Ми розпитали його про діяльність департаменту, про специфіку роботи прокурорів, які розслідують злочини росіян та про перспективи притягнення злочинців до відповідальності.

«Майже всі конфлікти та війни супроводжуються воєнними злочинами. Але в Україні всі були вражені таким масовим характером воєнних злочинів росіян. Ще на початку вторгнення, можливо, було припущення, що регулярні війська РФ не будуть такого вчиняти. Що це буде більше притаманне ПВК «Вагнер» або іншим приватним компаніям. Але бачимо, що ні. Регулярні війська, які, наче, навчені військовій службі, чинять такі ж самі жахи та звірства. З боку керівництва Росії ми не бачимо жодного покарання за порушення звичаїв війни… Російська армія – це військо ґвалтівників та вбивць», – каже в інтерв’ю LB.ua керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов.

Офіс Генпрокурора офіційно зафіксував понад 85 тисяч злочинів, пов'язаних зі збройною агресією РФ. Зараз українські прокурори разом з міжнародними радниками працюють над доказовою базою для доведення у різних юрисдикціях факту геноциду українського народу за п’ятьма основними ознаками. Також є сподівання, що спеціальний трибунал, за який проголосував Європейський парламент , запрацює вже цього року.

Фото: Стас Юрченко, Ґрати

«Атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури – не просто воєнні злочини ворога»

Кожного дня прокурори Офісу Генпрокурора разом зі слідчими СБУ та Національної поліції збирають докази воєнних злочинів окупантів. За рік повномасштабної війни зафіксовано понад 70 тисяч таких злочинів РФ, понад 17 тисяч – злочинів проти нацбезпеки, відкрито магістральну справу щодо агресії РФ. В які періоди фіксувалася найбільша їх кількість?

Дійсно, цифри змінюються щодня. Важливо підкреслити, що ми даємо інформацію та декілька важливих цифр. По-перше, про злочини, які пов'язані з агресією. Це максимально широкий термін. Вже зараз можемо говорити про майже 85 тисяч таких злочинів. Вони включають декілька складових. Наприклад, є злочини проти основ національної безпеки, а це державна зрада, колаборація, яких вже майже 17 тисяч з 85-ти. Також з загальної цифри зафіксовано понад 65,5 тисяч чисто воєнних злочинів за ст. 438 ККУ.

Окремо динаміку фіксації злочинів ми не відстежували. Але разом з тим я можу сказати, що є тенденції збільшення темпів чи зменшення. Динаміка зростає, коли ми отримуємо фізичний доступ до деокупованих територій. Так було після звільнення Київської області, коли був справжній спалах документування таких злочинів. Теж саме ми бачили після звільнення Харківської та Херсонської областей. Як тільки ми заходимо на наші території, то одразу отримуємо вал інформації та звернень.

Якщо ми говоримо про період з жовтня минулого року, то збільшилася кількість атак ворога по об’єктах критичної інфраструктури. З жовтня по грудень 2022 року 70% ударів було саме по енергосистемі, якщо порівнювати з усім минулим роком. Це підтверджує той факт, що ворог завдавав ударів та чинив ці злочини свідомо. Плюс вони збільшили не лише кількість, а й масштаби територій. Якщо до жовтня вони переважно намагалися влучати по об’єктах інфраструктури, що більш-менш наближені до лінії фронту та розмежування, то після вони почали атакувати усю енергосистему країні. Це також є свідченням того, що це у чистому вигляді – злочин. Ми розглядаємо ці атаки як складову злочину геноциду.

Фото: Олександр Старух /Запорізька ОВА

Скільки підозр оголосили російським військовим? І скільки справ вже передано до українських судів? Та скільки вже засуджені та відбувають покарання?

Є дві сфери. Перша – це злочини агресії. Тут важливо не плутати терміни. Коли ми говоримо про агресію, то ототожнюємо її з війною. З неправової точки зору – це десь так і є. Втім, коли ми говоримо про злочин агресії, то не маємо на увазі, що це все, що відбувається в Україні.

Злочин агресії – це дії вищого військового, політичного керівництва РФ з підготовки, планування та координації вторгнення. Суб’єктом злочину агресії за Римським статутом є особи, що мають владні повноваження високого рангу. І тут у нас є окреме провадження по злочину агресії, в межах якого ми намагаємося притягнути до відповідальності вище керівництво Росії. По цьому провадженню у нас вже є 636 підозрюваних осіб. Це представники Міністерства оборони РФ, депутати Сенату та Державної Думи, керівництво Центробанку, міністри. Тобто це все люди, які, використовуючи свої владні повноваження, зробили можливим вторгнення в Україну. Неофіційно ми всіх їх називаємо «генерали».

Є вище політичне керівництво – це Путін та компанія. І тут важливо наголосити, що вищі посадові особи держави мають імунітет від переслідування іншими країнами. Це три особи в країни: президент Путін, прем'єр-міністр та міністр оборони. Якщо навіть ми дуже хочемо, то не можемо притягнути їх до відповідальності у наших судах. У разі, якщо навіть це буде, то Україна порушить свої міжнародні зобов'язання. Звісно, по цих трьох персонажах ми працюємо, збираємо інформацію. Але розуміємо, що будемо їх притягувати для відповідальності за допомогою Міжнародного кримінального суду чи через спеціальний трибунал по агресії.

Фото: надано Юрієм Бєлоусовим

Окремо ми ведемо облік підозрюваних саме за воєнні злочини, які вчиняють російські солдати. А це зґвалтування, вбивства цивільного населення, катування полонених та цивільних, депортація наших дітей. Тобто все, що передбачено Римським статутом та кваліфікується як воєнний злочин. Наразі ми вже офіційно оголосили про підозру 259 особам. На превеликий жаль, більшість з них не є в наших руках. Утім ми повідомляємо по підозри заочно. Ми проводимо повноцінне розслідування, бо рано чи пізно ми до них доберемося. Тоді вони отримають реальні покарання.

З цих 259 – щодо 92 осіб ми вже спрямували обвинувальні акти до наших національних судів. З цих 92 осіб ми маємо 25 вироків наших національних судів. З цих 25 осіб 14 фізично були або є в руках правосуддя України. 11 вироків – це засудження заочно.

Щодо відбування покарання, то це складний, але важливий момент. Під час війни відбувається обмін полоненими, бо одна та друга сторони захоплюють в полон військових. Відповідно, є обмін. Звісно, є тонка межа. З одного боку, ми, як Україна з міжнародними зобов'язаннями, маємо притягати до відповідальності воєнних злочинців. З іншого – маємо робити усе, щоб звільняти наших хлопців та дівчат, що опинилися в полоні. Тому були навіть внесені зміни до ККУ, коли такого воєнного злочинця, що опинився в наших руках, ми можемо обміняти. Єдине, що була проведена червона лінія, коли у разі тяжких злочинів, наприклад, катування чи сексуального насильства або вбивства, ми будемо робити усе від нас залежне для недопущення їх обміну. Щоб вони тут відбували покарання. Це має велике значення, оскільки росіяни, які будуть знати, що їх у будь-якому випадку обміняють, не матимуть стримувальних факторів. А так є запобіжник щодо порушення звичаїв та законів війни.

На цей час ми маємо 14 військових росіян, які опинилися в наших руках. З них 3 — були обміняні. Але 11 відбувають покарання на нашій території.

Фото: EPA/UPG Засуджений до довічного ув'язнення сержант армії РФ Вадим Шишимарін, якого визнано винним у вбивстві мирного мешканця Сумщини.

«Сподіваємося, що спеціальний трибунал запрацює цього року»

Європейський парламент ухвалив резолюцію про створення спеціального трибуналу щодо злочинів агресії проти України. Коли запрацює цей трибунал та кого саме він зможе притягнути до відповідальності?

Ми сподіваємося, що трибунал запрацює цього року. Це складне рішення, але з іншого боку – може бути легким. Поясню. Бо цей трибунал буде створено виключно для розгляду одного виду злочину – агресії. Та виключно щодо відносин України та Росії. Тобто цей трибунал не буде розглядати справи інших країн. Це буде ad hoc трибунал, який розглядатиме злочини агресії росіян проти українців. І це доволі вузький мандат. Тому ми сподіваємося, що для його створення є усі передумови вже цього року. Є рішення ЄС. Ми вітаємо це історичне рішення. Однак ніхто наразі не може вам сказати: скільки ще країн мають за це проголосувати та підтримати такий трибунал. Очевидно, що це має бути достатня кількість, аби світ визнав його легітимність.

Зрозуміло, що ЄС сам по собі є достатнім та легітимним. Якщо країни ЄС створять такий трибунал, то він вже буде мати легітимність в очах світу. Однак цілком зрозуміло та логічно, що Україна хоче більше. Аби окрім країн ЄС, цей трибунал визнали ще й на рівні ООН. Щоб до нього долучилися не лише країни Європи, а інших континентів. Тому ми ведемо дуже і дуже активну роботу та просуваємо цю ідею. Цю роботу робить наша дипломатія, Офіс президента, народні депутати та Офіс Генпрокурора. Повторюю, що ми сподіваємося на його створення вже цього року.

Друге, що важливо зрозуміти. Створення цього трибуналу тільки підсилить механізм притягнення до відповідальності. Вже навіть без нього по цілій низці злочинів зараз можна притягувати росіян до відповідальності. Те саме вище політичне керівництво Росії. Або вище військове. Для цього є Міжнародний кримінальний суд, який працює на постійній основі, його юрисдикція поширюється на усі країни світу. Він може притягати до відповідальності за воєнні злочини, проти людяності, за геноцид. Підкреслюю, включаючи вище політичне керівництво Росії. І цей суд вже працює, його представники знаходяться в Україні, вони у щоденній співпраці з нашими прокурорами та слідчими. Ми допомагаємо їм, аби вони якомога швидше прийшли вже до перших вироків та арештів.

Фото: ЕРА/UPG

Спеціальний трибунал потрібен Україні для засудження вищого політичного та військового керівництва РФ за сам факт початку агресії проти України. Оскільки вони спланували це та вдерлися до нашої країни, незалежно навіть від того: це призвело до якихось негативних наслідків чи ні. Сам факт перетину кордону військовим формуваннями РФ – вже є злочином агресії. І це очевидний злочин. Це бачили всі, ніхто це навіть не заперечує. Сама Росія цього не заперечує. Тому вона має понести відповідальність. Як відомо, у МКС немає юрисдикції щодо злочину агресії. Тому Україна наполягає на створенні такого трибуналу. Але я сподіваюся, що ми матимемо ситуацію, коли вище військове та політичне керівництво Росії буде засуджено і там, і там. Просто за ці злочини.

Голова профільного комітету Ради з правової політики Денис Маслов в інтерв'ю LB.ua розповідав, що сам механізм спецтрибуналу дасть можливість простіше довести злочин агресії, однак це потребуватиме більше часу, аніж у МКС.

Я не хочу оперувати: де буде швидше, а де ні. З одного боку – ми маємо інституцію, яка вже працює в Україні майже рік та збирає докази. Відпрацьований алгоритм співпраці з МКС. Збираються докази щодо вищого керівництва Росії, кожного воєнного злочину. Це цілий процес. З іншої сторони – ми маємо простіший злочин – агресії, де все очевидно. Бо сам виступ Путіна, факт перетину кордону військовим формуваннями — це злочин агресії. Однак поки ще немає інституції, яка має бути створена, набраний персонал та визначені усі процедури. Звісно, це займе певний час. Який з процесів відбудеться швидше? Мені важко сказати. Україна однаково докладає зусиль для роботи цих двох міжнародних інституцій.

Важливо підкреслити, що МКС та трибунал по агресії встановлюють індивідуальну відповідальність, а не держави. Мова про конкретних посадових осіб та вироки. МКС навіть має свою в’язницю, де ці люди відбувають покарання. Окрім цього Україна звернулася до ЄСПЛ. Є також Міжнародний суд ООН в Гаазі, де Україна також позивається проти Росії. Але ці суди розглядають як раз міждержавні справи. Не встановлюють індивідуальну відповідальність. Наприклад, ЄСПЛ може визнати державу Росія винною у порушенні низки статей Конвенції, зобов'язати виплатити компенсації. Міжнародний суд ООН також може визнати відповідальність Росії. Запевняю, що Україна відпрацьовує у всіх юрисдикціях.

Фото: надано Юрієм Бєлоусовим

Ще один момент, на який хочу звернути увагу. Завдяки позиції України, по суті, ми змінюємо міжнародне право, формуємо нове бачення реагування міжнародної системи правосуддя та розслідування цих злочинів. Тому ми намагаємося максимально розширити коло суб’єктів для притягнення їх до відповідальності. Ми йдемо усіма шляхами, запускаючи нові процедури, яких до цього ніколи не було. Тобто ми запускаємо механізм універсальної юрисдикції. Що це означає? Понад 20 країн світу ведуть власні розслідування злочинів, що вчиняє Росія в Україні. І ми хочемо, щоб вони у своїх національних судах почали притягувати росіян до відповідальності. Прикладом для цього є справа по Боїнгу MН-17, де був вирок у національному суді. Ми хочемо, щоб окрім Гааги та Нідерландів інші країни світу у своїх національних судах почали розглядати справи по воєнних злочинах росіян. Як наслідок ми будемо мати цілу таку «парасольку», де національні суди, МКС та трибунал по агресії, ЄСПЛ, а також десятки судів світу, починаючи з США та закінчуючи Австралією, будуть притягувати їх до відповідальності. Тоді це буде реальний тиск на агресора. Це буде запобіжником для будь-яких інших країн, які надумають напасти на сусідів. Бо побачать: як реагує міжнародна спільнота на такі злочини. Вони точно будуть утримуватися від агресії.

Отже, злочини агресії та геноцид, що відбуваються в Україні, мають один корінь — це міжнародні злочини, що охоплюють усе. Ми наполягаємо, що міжнародний злочин — це справа усього світу, а не тільки України. Тому долучитися мають усі. На усіх зустрічах ми запевняємо, що готові надавати усі матеріали та докази. Аби конкретних росіян у національних судах притягували за ці злочини. Допоможемо доказами всіляко. Можу сказати, що міжнародне товариство та конкретні країни не просто змінюють свої позиції. Деякі з них серйозно це сприйняли та розглядають можливість притягнення росіян до відповідальності у своїх судах. Для нас це унікальна ситуація. Як і для всього світу.

Фото: надано Юрієм Бєлоусовим

«МКС може чітко визнати: Путін винен у злочині геноциду проти українського народу»

Справа щодо геноциду розглядається у двох судах: Міжнародному суді ООН та МКС. Які реальні шанси визнання геноциду українського народу, бо деякі міжнародні юристи, наприклад, королівський адвокат Вейн Джордаш в інтерв'ю LB.ua заявив, що не бачить таких перспектив.

У міжнародному праві є два підходи. По-перше, щодо визнання відповідальності держави. Бо вона бере на себе зобов'язання, коли ратифікує ту чи іншу конвенцію. Так, є Конвенція про запобігання геноциду, яка накладає на державу, що її ратифікувала, низку зобов'язань. Звісно, не вчиняти геноцид. По-друге, переслідувати за геноцид. Я можу сказати, що на самому початку Росія звернулася до Міжнародного суду ООН. Це маразм. Є навіть така тактика: «звинувачення у дзеркалі». Це те, що постійно робить Росія. Вона систематично звинувачує свого супротивника у тому, що сама постійно чинить. Для прикладу, пам’ятаєте ці повідомлення про підготовку «брудної бомби»? Це класичний приклад прийому «звинувачення у дзеркалі». Росія звинуватила Україну в начебто геноциді російськомовних українців на Донбасі. І це було одним із виправдань нападу на нас.

Ми ж доводимо у цьому суді, що насправді Україна дотримується усіх зобов'язань по Конвенції. Ми – гідний партнер. А от саме Росія порушує норми цієї Конвенції та чинить геноцид проти нашого народу. Сподіваюся, що рішення Міжнародного суду ООН буде на нашу користь, а Росія буде визнана державою, що порушує свої міжнародні зобов'язання. Це матиме цілу низку політичних наслідків для Росії. Однак цей суд не скаже: хто винний.

Тобто Міжнародний суд ООН може встановити лише факт порушення чи ні положень Конвенції. Про порушення Конвенції однією стороною – Росією. Державою, а не людиною.

Фото: EPA/UPG

А от МКС не говорить: Росія чи Україна порушила Конвенцію. МКС може чітко визнати: президент Путін винний у вчиненні злочину геноциду проти України. Або: міністр оборони Шойгу визнаний винним у злочині геноциду та йому передбачене довічне покарання.

Той же Вейн Джордаш в інтерв'ю нашому виданню наголошував на тому, що Офіс Генпрокурора повільно працює над підготовкою документів щодо притягнення до відповідальності саме Путіна та його найближчого політичного оточення в МКС. Це так?

Очевидно, він робив такі заяви кілька місяців тому. Якщо ви з Вейном поговорите зараз, то він по-іншому прокоментує цю ситуацію. І я можу пояснити це. До листопада про геноцид у публічному просторі не йшлося взагалі. Переважно йшлося про злочин агресії. Україна також говорила про численні воєнні злочини росіян.

Я сам ще в жовтні не був впевнений, що ми зможемо довести злочин геноциду. Коли ж почалися масові атаки по енергетичній структурі, свідомі атаки по медичних закладах та інші воєнні злочини, то я запропонував міжнародним партнерам зібратися. А у нас є ціла група радників з ЄС, Великобританії та США при Офісі Генпрокурора, це найкращі фахівці з гуманітарного права, які допомагають нам. Це був листопад. На зустрічі я запропонував проаналізувати усе, що відбувалося протягом року. Ці фахівці розслідували воєнні злочини по всьому світу. Я спитав: що б ви сказали через 10 років про події в Україні? Що ж відбулося? Бо всі ми знаємо: що таке геноцид в Руанді, Боснії, Сребрениці. А що ж в Україні?

Озираючись назад, враховуючи історичну перспективу, я заявив, що є всі ознаки геноциду. Для цього можна просто почитати працю 53 року Рафала Лемкіна (фундатора дослідження геноциду). Не беручи до уваги історичний контекст в Україні, можна не побачити лісу за деревами. Якщо ж його враховувати, події минулого сторіччя, усе, що Росія робила раніше та продовжує зараз, – все це схоже на геноцид. Деякі колеги почали дискутувати зі мною. В результаті на 99,9% впевнений, що думка багатьох з них змінилася.

Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів. Та більш складний для доведення різновид злочинів. Деякі колеги стверджували, що тут не геноцид, а тероризування населення, терор. Добре. Тоді з якою метою здійснюється це терор? Мені відповідали: аби підкорити Україну. Йдемо далі. Якщо вони підкорять Україну, які будуть наступні дії? Знищення української національної групи, усіх, хто патріотично налаштований. Все! Їхня мета – це знищення української ідентичності. Це ознака геноциду. Терор та агресія – це лише інструмент. Вони вторглися сюди з однією метою – знищення України.

Геноцид – це заперечення права певної групи на існування. Коли світову спільноту намагаються позбавити певної групи за культурною, етнічною, національною, релігійною приналежністю. Путін та росіяни відкрито говорять, що України не існує. Що Україна – це штучне утворення та ми – це теж саме, що росіяни. Вони не визнають наше право та факт того, що українці – це окрема від них група. Тому вони намагаються знищити нас. Почитаймо філософський фундамент російської агресії – книжку Гаспаряна «Денацифікація України. Країна невивчених уроків». Путін цитував цю працю в заяві перед нападом. Гаспарян пише, що 100 років тому на території сучасної України жили росіяни, які спілкувалися російською мовою. Але почали з’являтися маргінали, які почали казати про відмінності. З них глузували, думали, що це божевільні та не звертали на них уваги. І саме тому, що на них не звертали уваги, поступово українці почали вірити у відмінність від росіян. Таких людей вони почали називати «наци», «нацисти». Ідея усього вторгнення – це знайти усіх цих «наци», знищити їх або депортувати в Росію з метою «виправлення», закатувати чи зґвалтувати. На їхню думку, коли вони цих «нацистів», тобто патріотів нашої країни, знищать, то група українців буде існувати, однак нарешті перестане себе вважати окремою. Таким чином вони хочуть воз'єднати «рускій мір».

Отже, чому це є геноцидом? Бо вони хочуть знищити Україну, як окрему національну групу. І не треба тут рахувати кількість вбитих людей, як в Руанді та Сребрениці. Тут немає значення скільки вбито та закатовано. Тут має значення: хто ці люди. Це носії мови, культури, політичні лідери, активісти, журналісти, що пропагують українську ідентичність та носії цінностей групи. У цю ж концепцію додаються масові факти знищення українських підручників у школах. Тим більше, що є конкретний список таких підручників. І це підручники не з математики та фізики, а української літератури та історії. Вони знищують нашу історію, переписують її. Бо ж у своїх підручниках з історії вони вже не використовують термін «Київська Русь», вони прибрали Київ. Та називають її «Древня Русь». Це ж не просто так? І це чистої води геноцид.

Фото: надано Юрієм Бєлоусовим

Можу сказати, що в результаті нашої дискусії з міжнародними колегами думка багатьох з них похитнулася. Яка наразі наша мета та що ми будемо робити? Якщо за перший рік ми намагалися максимально зафіксувати кожен злочин, не втратити жоден доказ, побудувати систему взаємодії, створювали спеціалізовані підрозділи в Офісі Генпрокурора у співпраці з СБУ, Нацполіцією та іншими органами, то вже зараз ми рухаємося по-іншому. За допомогою наших міжнародних експертів, національних неурядових організацій ми готуємо стратегію на наступні два роки, яка визначить наші пріоритети та напрямки.

Думаю, що до кінця лютого ми її зробимо публічною, усі побачать наші плани. Серед основних напрямків – це плани з перегляду усіх проваджень, їх структурування, об'єднання. Аби за цими десятками тисяч проваджень побачити: чи є тут геноцид. Наведу конкретний приклад. Однією з ознак геноциду є система фільтрації. Сам факт створення такої фільтраційної системи росіянами вже є доказом. Вони «просіюють» наших людей через ці табори, переслідуючи одну мету. Окупанти шукають «золоті краплі в піску» – людей, які за різними ознаками вважають себе українцями, визнають нашу культуру та готові відстоювати свою країну. Саме цих людей вони відфільтровують. Тому ми максимально намагаємося задокументувати факти такої фільтрації. І це перше.

«Створені десятки катівень по всій Україні на окупованих територіях. Тих, кого не вбивають, катують та ґвалтують там»

Як саме ви будете доводити факт геноциду українського народу?

Проявами геноциду є п’ять ознак. Перша – це фізичне знищення членів групи або окремих її представників. І росіяни знищують окрему групу, просто вбивають за проукраїнську позицію. Ми бачимо, що значна частина цих вбивств після фільтрації скоюється саме до конкретної групи.

Другий елемент геноциду – це спричинення серйозної тілесної, фізичної та психічної шкоди. А це катування та сексуальне насильство. Є такі факти? Масові! Створені десятки катівень по всій Україні на окупованих територіях. Тих, кого не вбивають, катують та ґвалтують там.

Фото: EPA/UPG

Окремо хочу наголосити про сексуальне насильство. Зараз під цим кутом ми переглядаємо усі такі випадки та злочини. Встановлюємо: за якими критеріями обиралися жертви? Звісно, десь будуть факти збочення чи хворобливої уяви конкретного солдата. Втім, усі ми добре пам’ятаємо, як дружина в Росії телефоном наказує чоловіку ґвалтувати українок. Чому вона таке каже?

А ґвалтування дітей від 4 років, чоловіків до 85 років – це не просто збочення. Це за межею людяності?

Так, наразі ми можемо стверджувати, що значна частина всіх випадків сексуального насильства має геноцидальні наміри. І ми зможемо це довести як другу ознаку геноциду.

Третя ознака – це створення умов для фізичного знищення групи. А це обстріли енергетичних об’єктів напередодні зими. Це класичний приклад створення таких умов. Ми наголошуємо нашим міжнародним партнерам: не дивіться, як зараз ми виживаємо та постійно ремонтуємо ці об’єкти. Дивіться, що б було, якби Україна не збивала основну частину цих ракет. Чи не відбудовувала ці пошкоджені об’єкти. Ми б уже всі тут замерзли, без їжі, води, без нічого. Половина населення поїхала б. Дивіться на наміри росіян! Вони хочуть нас заморозити, загнобити, тому б’ють по енергетичній структурі, створюючи умови знищення групи.

І це не один приклад. Інші – це свідоме нищення медичної інфраструктури, коли українцям нема де лікуватися, вони не отримують якісної медичної допомоги. Також це знищення евакуаційних коридорів, постачання їжі та продовольства. Зокрема, прикладом є також крадіжка нашого зерна. Ліквідація складів з їжею, пограбування магазинів. Все це в сукупності створює передумови для фізичного знищення українців.

Четвертий елемент – це запобігання народжуваності. Складний елемент. Ми думали, можливо, тут немає чітких доказів. Однак такі факти вже є. В тому числі, як результат сексуального насильства. Коли ґвалтували свідомо, щоб українська жінка не бажала народжувати.

Або втратила репродуктивну функцію, як і чоловіки, що були зґвалтовані та покалічені.

Так. І це не лише про втрату репродуктивної функції. Це також про психологічну неготовність більше народжувати. Росіяни робили це свідомо. По-друге, щодо сексуального насильства чоловіків. Є численні факти катувань струмом геніталій. Це чинилося, у тому числі для статевої дисфункції чоловіка.

На жаль, є також інформація щодо вивезення наших жінок, аби за межами України вони народжували не українців. Цей елемент щодо заподіяння шкоди репродуктивній функції, мабуть, один з найскладніших для доказів. Однак ми вже бачимо такі приклади.

І останнє. П’ята ознака – це примусова депортація дітей. Вони перевозять наших дітей, щоб там вони втратили свою ідентичність та народжували потім росіян. Маємо такі приклади? Безліч. Все це в сукупності дає нам підставити вважати, що в Україні – геноцид. Ми розуміємо, що це найскладніший злочин, який буде доводитися в різних юрисдикціях. Верхівка політичного керівництва Росії понесе відповідальність за геноцид у МКС. Частина злочинців за вчинення геноциду відповість, сподіваємося, в межах універсальної юрисдикції. Аби їх засуджували в національних судах. Ще частину ми будемо засуджувати в національних судах. Окрім цього у нас є десятки тисяч воєнних злочинів. Наразі ми на тому етапі, коли з воєнних злочинів намагаємося скласти пазл та загальну картину геноциду.

Фото: Андрющенко у Telegram

«Понад 16 тисяч українських дітей примусово вивезли. Хоча реальна цифра набагато більше. Як і фактів сексуального насильства»

Ви згадали, що велику кількість наших дітей примусово депортували окупанти. Прокуратура знає точні цифри?

Це дуже складне питання. Бо точної цифри ніхто не знає. Як юристи, ми оперуємо лише фактами, які точно можемо підтвердити. Але, як люди, розуміємо, що мова може йти про десятки, можливо, навіть сотні тисяч дітей, яких вивезли до Росії. Можливо, мільйон. Точні цифри ми зможемо назвати, коли будуть деокуповані наші території. Втім, навіть зараз важко уявити скільки було вивезено з одного Маріуполя.

За офіційною інформацією, наразі ми маємо понад 16 тисяч примусово переміщених дітей на територію РФ. Повторюю, вважаю, що їх набагато більше. Така ж ситуація щодо кількості загиблих. Офіційно 9,5 тисяч цивільних осіб були вбиті. Однак розуміємо, що їх в десятки разів більше. На жаль, зараз ми не можемо підтвердити усі випадки, тому даємо такі стримані цифри.

Аналогічно лише поодинокі факти зґвалтувань встановлюють? Бо це дуже чутлива тема для самих постраждалих.

Так, це сенситивна тема. Хочу додати, що посеред воєнних злочинів сексуальне насильство зазвичай ототожнюється виключно зі зґвалтуваннями. Але цей злочин набагато ширший. Прояви сексуального насильства – це публічне оголення, катування статевих органів чоловіка чи жінки та інше. Ми можемо говорити, що це масові злочини. Вже є понад 150 підтверджених фактів. Хоча теж розуміємо, що їх набагато більше. Тому за рішенням Генпрокурора було створено окремо управління в складі нашого департаменту, яке окремо займається розслідуванням випадків сексуального насильства. Плюс – в Нацполіції є спеціалізовані слідчі, які окремо залучені до цього процесу. Ми дуже обережно, але системно встановлюємо всі ці випадки.

Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Однак сексуальне насильство росіян вже має масовий характер та це один зі звичних елементів поведінки саме російського солдата?

На жаль, так. Складно їх взагалі називати солдатами. Один з основних мотивів сексуального насильства – це вид покарання українців. За те, що ми не такі, як вони. Та не підкорюємося. Скажу також, як не прокурор. На прикладі Київської області. Вони були дуже шоковані умовами нашого життя. Загарбники не очікували цього та думали, що ми живемо десь в болоті. Коли вони вилізли зі свого болота, побачили наш побут, думаю, ґвалтування – це був один із наслідків всієї їх люті. Вони просто усвідомили нікчемність їх буття на порівнянні. Вся агресія, яку вони не можуть направити на своє керівництво за погане життя через психологію рабів, компенсаторно спрацювала по українцях. Це інший культурний рівень.

Зізнаюся, що побачивши всі жахи, що вони коїли, я сам був вражений. Це якесь зіткнення двох різних цивілізацій людей та ображених людиноподібних істот. Це різні світи від слова взагалі: з різними ментальностями, культурами.

В одному з інтерв'ю ви стверджували, що, допитуючи наших військовослужбовців, які повернулися з полону, наші прокурори фіксують випадки «катувань прямо з середньовіччя». Це і відрізання геніталій, ураження електричним струмом. Ці страшні злочини мають масовий характер?

До повномасштабного вторгнення я очолював підрозділ, який займався розслідуванням катувань з боку наших правоохоронців. У нас була ціла низка справ. Можу сказати, що зараз я не можу навіть порівняти ті справи, що ми розслідували, з фактами, які є зараз. Це взагалі неспівмірні речі.

Всі добре пам’ятають «справу Кагарлика», яка викликала масове обурення українського суспільства, самих правоохоронних органів. Всі були шоковані можливістю зґвалтування правоохоронцями. Справа була надзвичайно резонансна. Для росіян – це спосіб життя.

Фото: defence-ua.com

Жорстокість катувань, яка є зараз, просто неспівмірна. Катування електричним струмом – це один з основних їхніх методів. Складається враження, що вони самі себе «підживлюють» тим струмом. Бо постійно його використовують під час тортур над нашими людьми. Все, що можна і не можна уявити, вони теж застосовують. Це не люди. Як тільки вони окупували території, одразу створювали десятки катівень, підвалів, де тримали людей, морили їх голодом. Про забезпечення якихось базових потреб взагалі мова не йде. Починаючи від жахливих умов тримання українців, завершуючи вбивствами, відрізаннями частин тіла. І це все має масовий характер. Що свідчить: це не дії окремого солдата, це частина політики росіян стосовно українців.

«Розслідування злочинів ракетних атак потребує більше часу. Але ми на тому етапі, коли це вже не є критичною проблемою»

В одному з інтерв'ю ви говорили, що «розслідування ракетних атак є найскладнішим». Чому?

По-перше, ми не маємо доступу до місць запуску ракет. Відповідно, ми бачимо наслідки таких ударів. У розслідуванні злочинів обстрілів не лише ракетами, а й градами, снарядами, дуже значна складова – це наявність військової експертизи. Традиційно раніше прокурори з цим не стикалися. Тому ще у квітні у нас була створена група військових радників при Офісі Генпрокурора. Це ті експерти, що спеціалізуються на військовій тематиці чи мають такий досвід. Це пілоти, ракетники, артилеристи чи представники інших видів військ. Вони допомагають нам ідентифікувати: що це за ракета по уламках. І це дає розуміння: запускається ракета з літака або наземного базування. Якщо ми знаходимо серійний номер, то це допомагає нам встановити військову частину.

Фото: defence-ua.com Рашистські Ту-160 на аеродромі 'Енгельс'

Все це займає час. Бо це не лише встановлення траєкторії ракети, а купа іншої інформації, включаючи розвідницьку. Щоб ми чітко встановили: звідки ця ракета прилетіла. Зрозуміло, що це не завжди так просто. Коли ми це встановлюємо, то рухаємося далі. Хто ж запустив цю ракету? Якщо з літака, то хто був пілотом, якої військової частини. Ви ж розумієте, що вся ця інформація знаходиться не на території України. Тобто нам треба залучати величезні ресурси, аби встановити цих людей.

Ми не маємо допускати помилок. Щоб ніхто не мав підстав поставити під сумнів наші докази про ракетні обстріли росіян. Тому проходять ретельні розслідування. Залучаємо для цього якомога більше національних та міжнародних експертів. Для підтвердження конкретних прізвищ чи військової частини треба зібрати дуже багато доказів та провести величезну роботу.

Інша справа, коли ми беремо військовополоненого та починаємо відпрацьовувати. Фіксуємо відбитки пальців, знаходимо свідків, які можуть його впізнати. На території, що під нашим контролем, ми можемо туди поїхати, взяти ДНК. Все це простіше. Коли ж ми не маємо доступу до місць запусків ракет, все набагато складніше. Але, запевняю, ми працюємо. Та вже на тому етапі, коли це вже не є критичною проблемою. За допомогою наших військових, розвідці, партнерів ми вже знаємо конкретні частини, хто їх очолює, які типи озброєння вони використовують. Ми знаємо усю логіку дій злочинців. Єдине, що нам треба все це якісно документувати. І ми це робимо.

15 січня після влучання ракети в житловий будинок в Дніпрі ви були на місці ракетного обстрілу збройними силами РФ. Була інформація, що ракету X-22 випустили військовослужбовці 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку, яких називали відповідальними за ідентичну атаку на торговий центр у Кременчуці та житловий будинок в Одеській області. Були навіть фото пілота та повідомлення про його знищення в Росії. Офіс Генпрокурора ідентифікував усіх командирів і пілотів, технічний персонал? Та чи будуть їм висунуті звинувачення?

Офіційно ми оголосили про підозру командиру цього полку. Та ідентифікували цілу низку інших об'єктів, які були уражені під його командуванням. Не тільки згадані вами. Ще є кілька інших. Щодо інформації про його знищення, я не можу її підтвердити. У разі, якщо вона підтвердиться, то я навіть не здивуюся. Все може бути. Карма наздогнала.

Фото: EPA/UPG

Неурядові організації поширювали фото усіх військових цього полку. Для нас, звісно, ця інформація є корисною. Але ми не можемо на неї відразу покладатися. Як би нам не хотілося швидко всіх їх притягнути до відповідальності. До цього ми маємо перевірити усе в законний спосіб. Скажу так, що ми в процесі. Ми знаємо більшість з них. Але хочемо всю доказову базу підготувати грамотно. Щоб не було жодних сумнівів.

І це стосується не лише цього полку. Ми вже оголосили підозру командиру, що відповідає за всю стратегічну авіацію Росії. Він відповідає за усі такі полки. Отже, ми методично та крок за кроком їх ідентифікуємо та оголошуємо підозри. А потім відправляємо справи до суду.

«У нас є магістральні справи по дронах. Ми повністю відстежуємо весь ланцюжок: хто, де та коли щось робив»

Чи збирає ваш департамент докази для притягнення посадових осіб Ірану до відповідальності за допомогу Росії? Цей алгоритм аналогічний, як і до посадовців країни-агресора? Чи є особливості?

Я точно можу сказати, що ми цим займаємося. У нас є магістральні справи по дронах. Не можу багато сказати. Але запевняю, що ми повністю відстежуємо весь ланцюжок: хто, де та коли щось робив. Інше питання: як та в якому форматі будуть притягати до відповідальності цих громадян третьої країни. Тобто не тільки росіян, а й представників Ірану. Наше завдання тут – максимально якісно зібрати всі докази. А далі вже будемо дивитися.

Фото: надано Юрієм Бєлоусовим

Можливо, до цього процесу будуть залучені міжнародні партнери. Про саму процедуру притягнення на цьому етапі поки зарано говорити. Однак ми точно знаємо, що ця країна залучена. Щоб вони там не казали, публічно або ні, не вийде! У нас купа інформації. Частина з неї ще не є публічною. До іншої інформації ми ще чекаємо на підтвердження та експертизи. Як юристи, ми маємо оперувати конкретними доказами. Думаю, найближчим часом ми вже будемо їх мати. Поки розголошувати про деталі ми не будемо, бо це може зашкодити. Оскільки росіяни постійно відстежують наші заяви. Після цього намагаються перелаштуватися. Нам же по-новому доводиться шукати шляхи та деталі. Єдине, що запевняю, розслідування ведеться.

Які нові методи фіксації злочинів наразі використовують в Офісі Генпрокурора? Це команда операторів дронів та сканерів, завдяки чому швидко можна отримати 3D-модель зруйнованої будівлі? Чи справді тепер прокурори можуть опрацьовувати ці матеріали в будь-якій точці планети, без необхідності виїжджати на місце події?

Взагалі кризова ситуація, як війна, це також додаткові можливості для системи. Всім зрозуміло, що традиційними методами розслідувати цей вал воєнних злочинів швидко та якісно неможливо. Тому ми почали шукати можливі шляхи. Так, вже є ті самі дрони, 3D-сканери.

На сьогодні у нас майже 77,5 тисяч зруйнованих об’єктів цивільної інфраструктури. Майже 59 тисяч – це зруйновані росіянами житлові будинки, понад 2 тисячі – навчальні заклади, майже 500 – медичні заклади. Всі ці об’єкти ми маємо обстежити, провести аналіз, огляд місця подій, все якісно зафіксувати, щоб потім вимагати компенсацій збитків тощо.

Традиційними методами – фотографуванням, замірами – ми б могли це все фіксувати 10 років. Використання нових 3D-сканерів та дронів з автоматичною фіксацією, які просто літають та роблять такі 3D-моделі, це новий рівень. Будівлі може не бути, потім її відбудували, але у нас все зафіксовано. Це лише один з технічних прикладів.

Фото: EPA/UPG

Є також нове програмне забезпечення, яке дозволяє ідентифікувати людину по фотографії. Знайти дані цієї людини у соціальних мережах. Те, що раніше робили вручну, сьогодні дозволяють програмні рішення. Все це прискорює нашу роботу для пошуку злочинців-росіян, ми акумулюємо базу даних. Так само працюємо з відео, по яким розпізнаємо обличчя, голос. Це ціла низка моментів, нових технічних та програмних засобів, що полегшує нашу роботу. Ми активно це впроваджуємо в нашу роботу, бо розуміємо, що війна закінчиться. А ці методи ми зможемо використовувати й далі.

Ще один приклад – залучення міжнародних фахівців та використання нового обладнання для проведення необхідних експертиз. Починаючи від аналізу ДНК, коли багато лабораторій передано Україні. Завершуючи вибухотехнічними експертизами. Все це активно впроваджуємо. Та все це працює.

Ви заявляли: «Російська армія є першою армією у світі за кількістю зґвалтувань, тортур і вбивств цивільних осіб». Жоден сучасний конфлікт або війна не супроводжувалися такою кількістю злочинів, як це чинить Росія?

Майже всі конфлікти та війни супроводжуються воєнними злочинами. Але в Україні всі були вражені таким масовим характером воєнних злочинів росіян. Ще на початку вторгнення, можливо, було припущення, що регулярні війська РФ не будуть такого вчиняти. Що це буде більше притаманне ПВК «Вагнер» або іншим приватним компаніям. Але бачимо, що ні.

Регулярні війська, наче, які навчені військовій службі, чинять такі ж самі жахи та звірства. З боку керівництва Росії ми не бачимо жодного покарання за порушення звичаїв війни. Ба більше, всі бачили нагородження Путіним 64 бригади з Бучі за таку велику кількість злочинів. Вони стають взірцем військової звитяги в Росії. Для нас це ще одне свідчення, що воєнні злочини для них – це взагалі норма. Російська армія – це військо ґвалтівників та вбивць.

Фото: надано Юрієм Бєлоусовим

Коли Путін та вся його злочинна камарилья буде притягнута до відповідальності? Таке просте, але водночас складне та важливе питання для кожного українця. Як особисто ви прогнозуєте?

Я особисто думаю, що скоро. Вважаю, що це питання – року-двох. Мені здається, що в цій ситуації Росія сама не витримає. Всередині будуть шукати шляхи виходу. Один з таких варіантів – це здати всю цю кліку разом з Путіним, щоб надалі продовжувати ведення бізнесу, відпочивати за кордоном. Не виключаю, що заради цього вони самі нам на блюдці всіх їх передадуть. На це дуже сподіваюся. Відчуття є, що десь так воно і буде.