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Російський бізнесмен Токарєв намагається отримати українське громадянство, - Федоров

У 2016 році він потрапив під санкції РНБО.

Російський бізнесмен Токарєв намагається отримати українське громадянство, - Федоров
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Фото: Олександр Ратушняк

Російський IT-бізнесмен, засновник інвестфонду Roosh Сергій Токарєв, який у 2016 році потрапив під санкції РНБО, та є одним з інвесторів державного проєку Дія City, вже більше ніж 1,5 року добивається українського громадянства. Про це в інтерв‘ю LB.ua розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

«Перед тим, як стають резидентами Дія City, є перевірка в реєстрах, чи не має там серед власників російських активів, громадян Росії. Якщо людина якось дотична до російського бізнесу, ця компанія точно не може бути в Дія City, якщо в неї власник росіянин. Якщо вони якось пов‘язані з тим або з іншою юридичною особою увійшли в Дія City, цим повинні займатися правоохоронні органи», - наголосив Федоров. 

Щодо Токарєва, який, за словами і міністра, «запускав в Україні університет і інші проєкти», він більше ніж 1,5 року добивається українського громадянства.

«Я думаю, що таких людей багато, які обрали Україну як країну, в якій вони хочуть жити. Але тут важливо, щоб ці люди до цього не працювали, скажімо, на нашого ворога. Тому, я думаю, що ми будемо часто зустрічати подібні кейси в разних сферах, і нам потрібно буде активно напрацьовувати державну позицію щодо цього, перевіряти людей. Або щоб у нас була позиція: ми не надаємо можливість ставити громадянами України або надаємо за умов. Тут потрібна за рамками цифрової трансформації якась позиція», - зазначив Михайло Федоров

Нагадаємо, російський бізнесмен Сергій Токарєв, засновник геймблінгового бізнесу та піратського казино «Вулкан», після заборони цієї діяльності у Росії, переїхав до Києва, де продовжив займатися гральним бізнесом та, заданими РБК-Україна, заснував мережу онлайн-казино типу "Космолот" і PokerMatch.

У 2016 році Токарєв потрапляє під санкції РНБО: проти нього ввели 10 обмежень, включаючи блокування активів. У 2020 році Токарєв вийшов з-під санкцій і почав активну роботу над відновленням репутації. Також, за даними видання, з 2016 року він 172 рази літав до Москви і відвідував анексований Крим в обхід українського державного кордону.

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