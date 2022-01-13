Кабмін ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам
Кабмін ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам
У Путіна відповіли на слова Зеленського про необхідність домовлятися в "нормандському форматі"
У Путіна відповіли на слова Зеленського про необхідність домовлятися в "нормандському форматі"
НАТО на перемовинах з Росією відхилило вимогу ветувати вступ України
НАТО на перемовинах з Росією відхилило вимогу ветувати вступ України
З бази 5-ої танкової бригади в Улан-Уде на потягах масово відправляють військові машини і озброєння, – CIT
З бази 5-ої танкової бригади в Улан-Уде на потягах масово відправляють військові машини і озброєння, – CIT
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
НАТО закликало Росію вивести свої війська з України, Грузії і Молдови
НАТО закликало Росію вивести свої війська з України, Грузії і Молдови
Росія пригрозила перейти до "режиму контрзагроз" у разі відмови НАТО від "гарантій безпеки"
Росія пригрозила перейти до "режиму контрзагроз" у разі відмови НАТО від "гарантій безпеки"
Порошенко повернеться в Україну вранці 17 січня на рейсі з Варшави
Порошенко повернеться в Україну вранці 17 січня на рейсі з Варшави
До Росії доправлено першу партію ковбаси з ОРДЛО
До Росії доправлено першу партію ковбаси з ОРДЛО
ГоловнаПолітика

Roshen уникнула арешту, оскільки нею володіє Порошенко-молодший, – "Слідство інфо"

Олексій Порошенко став кінцевим бенефіціаром сліпого трасту після того, як у 2019 році перестав бути народним депутатом. 

Roshen уникнула арешту, оскільки нею володіє Порошенко-молодший, – "Слідство інфо"
Фото: Макс Требухов

Корпорація Roshen уникнула арешту в межах накладених на пʼятого президента, народного депутата Петра Порошенка заходів, оскільки нею нині володіє його син Олексій.

Про це йдеться у матеріалі "Слідство інфо".

"Ключовими активами бізнесу Петра Порошенка зараз володіє його син Олексій. Йдеться про близько 50 компаній, значна частина яких повʼязана з Roshen. На Порошенка-молодшого теж переписали і аграрний бізнес експрезидента", – стверджують журналісти.

Порошенко-молодший до осені 2019 року, тобто до зміни скликання Верховної Ради, був народним депутатом. Судячи з його депутатської декларації, тоді він не володів жодною фірмою, але за кілька місяців став власником коропорації Roshen включно з українськими і іноземними компаніями.

Прокурор Юрій Бєлкин у коментарі журналістам підтвердив, що суд арештував активи, якими особисто володів Порошенко, а не його родичі.

У пресслужбі Петра Порошенка повідомили, що його син Олексій припинив політичну діяльність в 2019 році. Уже після цього за рішенням трастового керуючого йому було надано всіх повноважень кінцевого бенефіціара сліпого трасту.

Нагадаємо, 6 січня Печерський райсуд арештував майно підозрюваного в державній зраді Петра Порошенка. Що саме заарештовано остаточно невідомо, оскільки ухвалу обіцяли оприлюднити 14 січня.

Докладно про це читайте в матеріалі "Арешт майна Порошенка: що це означає для лідера «ЄС»?". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також