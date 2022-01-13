Roshen уникнула арешту, оскільки нею володіє Порошенко-молодший, – "Слідство інфо"

Олексій Порошенко став кінцевим бенефіціаром сліпого трасту після того, як у 2019 році перестав бути народним депутатом.

Корпорація Roshen уникнула арешту в межах накладених на пʼятого президента, народного депутата Петра Порошенка заходів, оскільки нею нині володіє його син Олексій.

Про це йдеться у матеріалі "Слідство інфо".

"Ключовими активами бізнесу Петра Порошенка зараз володіє його син Олексій. Йдеться про близько 50 компаній, значна частина яких повʼязана з Roshen. На Порошенка-молодшого теж переписали і аграрний бізнес експрезидента", – стверджують журналісти.

Порошенко-молодший до осені 2019 року, тобто до зміни скликання Верховної Ради, був народним депутатом. Судячи з його депутатської декларації, тоді він не володів жодною фірмою, але за кілька місяців став власником коропорації Roshen включно з українськими і іноземними компаніями.

Прокурор Юрій Бєлкин у коментарі журналістам підтвердив, що суд арештував активи, якими особисто володів Порошенко, а не його родичі.

У пресслужбі Петра Порошенка повідомили, що його син Олексій припинив політичну діяльність в 2019 році. Уже після цього за рішенням трастового керуючого йому було надано всіх повноважень кінцевого бенефіціара сліпого трасту.

Нагадаємо, 6 січня Печерський райсуд арештував майно підозрюваного в державній зраді Петра Порошенка. Що саме заарештовано остаточно невідомо, оскільки ухвалу обіцяли оприлюднити 14 січня.

Докладно про це читайте в матеріалі "Арешт майна Порошенка: що це означає для лідера «ЄС»?".