Спроба арешту Порошенка: Яценюк нагадав Зеленському про долю Януковича

Лідер партії "Народний фронт", експрем’єр Арсеній Яценюк заявив, що cпроба арешту п’ятого президента Петра Порошенка буде мати для чинного глави держави Володимира Зеленського непоправні наслідки.
Про це він написав у Facebook.
"Спроба арешту Порошенка буде мати для Зеленського непоправні наслідки. Можна запитати в Януковича. Суддям, які будуть розглядати цей запобіжний захід, добре відома доля особи з прізвищем Кірєєв. Ще є можливість зупинитись", - написав Яценюк.
Він закликав владу до діалогу з опозицією та громадянським суспільством перед загрозою російського вторгнення.
"Замість розбрату і політичних переслідувань закликаю владу провести відкриту розмову з опозицією та громадянським суспільством про те, як об’єднати і захистити державу перед загрозою наступу Росії", - зазначив Яценюк.
Нагадаємо, Офіс генпрокурора сьогодні погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд гривень.
Підозра Петру Порошенку в "вугільній справі" була підписана цього понеділка. Особисто в руки він її не отримав, адже перебував в Польщі.
За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема серед влади Росії, щоб відмовитися від вугілля з ПАР. Слідчі вважають, що Порошенко тиснув на Міненерго, щоби замість африканського вугілля на вимогу Росії купували вугілля у двох підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях і контролювалися терористами. Гроші за вугілля нібито прямо в руки терористів перевозили в готівці.