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Спроба арешту Порошенка: Яценюк нагадав Зеленському про долю Януковича

Він закликав владу до діалогу з опозицією та громадянським суспільством перед загрозою російського вторгнення.

Спроба арешту Порошенка: Яценюк нагадав Зеленському про долю Януковича
Фото: nfront.org.ua

Лідер партії "Народний фронт", експрем’єр Арсеній Яценюк заявив, що cпроба арешту п’ятого президента Петра Порошенка буде мати для чинного глави держави Володимира Зеленського непоправні наслідки.

Про це він написав у Facebook.

"Спроба арешту Порошенка буде мати для Зеленського непоправні наслідки. Можна запитати в Януковича. Суддям, які будуть розглядати цей запобіжний захід, добре відома доля особи з прізвищем Кірєєв. Ще є можливість зупинитись", - написав Яценюк.

Він закликав владу до діалогу з опозицією та громадянським суспільством перед загрозою російського вторгнення.

"Замість розбрату і політичних переслідувань закликаю владу провести відкриту розмову з опозицією та громадянським суспільством про те, як об’єднати і захистити державу перед загрозою наступу Росії", - зазначив Яценюк.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора сьогодні погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд гривень.

Підозра Петру Порошенку в "вугільній справі" була підписана цього понеділка. Особисто в руки він її не отримав, адже перебував в Польщі. 

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема серед влади Росії, щоб відмовитися від вугілля з ПАР. Слідчі вважають, що Порошенко тиснув на Міненерго, щоби замість африканського вугілля на вимогу Росії купували вугілля у двох підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях і контролювалися терористами. Гроші за вугілля нібито прямо в руки терористів перевозили в готівці.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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