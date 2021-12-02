ОГПУ активізує розслідування понад 200 справ проти вугільних та енергетичних підприємств України

Офіс Генпрокурора активізує розслідування низки кримінальних проваджень відносно суб’єктів господарювання і окремих осіб із орбіти "власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики".

Про це у Facebook повідомила Генпрокурор України Ірина Венедіктова.

Вона зазначила, що в умовах суспільного та політичного шторму Офіс Генпрокурора не має "відсиджуватися збоку".

"Повторюсь і підкреслю – я нікого не називаю заколотником, олігархом чи правопорушником, але я маю право в такий гострий для країни момент активізувати розслідування цілої низки кримінальних проваджень для того, щоб переконатися у доцільності прийнятих рішень прокурорами різних рівнів відносно суб’єктів господарювання і окремих осіб із орбіти власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики, тощо", - повідомила Венедіктова.

Вона зазначила, що в ОГПУ провели попередній аналіз всього масиву кримінальних проваджень і наразі з’ясувалося, що мова йде про понад 200 справ.

"Ці 200 справ – результат лише поверхневої оцінки, переконана, що їх більше. Ми маємо на увазі майже всі великі підприємства в сфері вугільної промисловості та енергетики із орбіти цієї впливової людини. Орієнтовні суми завданих державі збитків обчислюються мільярдами гривень. З метою персоніфікувати відповідальність, я увійду до груп прокурорів в основних і найбільш резонансних справах”, - повідомила генпрокурор.

Нагадаємо, головне слідче управління Служби безпеки України здійснює досудове розслідування в провадженні за фактом підготовки громадянами України і Росії дій, спрямованих на захоплення державної влади.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський на брифінгу повідомив, що в української розвідки є інформація про підготовку в Україні державного перевороту. До цього причетні громадяни України та Росії, при цьому обговорювалося залучення Ріната Ахметова. "У нас є навіть звукова інформація, де представники з України з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті. Що будуть залучені мільярд доларів. Я вважаю, що це операція - його втягують в війну проти держави України", – заявив президент.

Ахметов на це відповів, що інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування його в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею.