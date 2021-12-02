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ОГПУ активізує розслідування понад 200 справ проти вугільних та енергетичних підприємств України

"Орієнтовні суми завданих державі збитків обчислюються мільярдами гривень".

ОГПУ активізує розслідування понад 200 справ проти вугільних та енергетичних підприємств України
Ірина Венедіктова
Фото: Офіс генерального прокурора

Офіс Генпрокурора активізує розслідування низки кримінальних проваджень відносно суб’єктів господарювання і окремих осіб із орбіти "власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики".

Про це у Facebook повідомила Генпрокурор України Ірина Венедіктова

Вона зазначила, що в умовах суспільного та політичного шторму Офіс Генпрокурора не має "відсиджуватися збоку". 

"Повторюсь і підкреслю – я нікого не називаю заколотником, олігархом чи правопорушником, але я маю право в такий гострий для країни момент активізувати розслідування цілої низки кримінальних проваджень для того, щоб переконатися у доцільності прийнятих рішень прокурорами різних рівнів відносно суб’єктів господарювання і окремих осіб із орбіти власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики, тощо", - повідомила Венедіктова.

Вона зазначила, що в ОГПУ провели попередній аналіз всього масиву кримінальних проваджень і наразі з’ясувалося, що мова йде про понад 200 справ. 

"Ці 200 справ – результат лише поверхневої оцінки, переконана, що їх більше. Ми маємо на увазі майже всі великі підприємства в сфері вугільної промисловості та енергетики із орбіти цієї впливової людини. Орієнтовні суми завданих державі збитків обчислюються мільярдами гривень. З метою персоніфікувати відповідальність, я увійду до груп прокурорів в основних і найбільш резонансних справах”, - повідомила генпрокурор.

Нагадаємо, головне слідче управління Служби безпеки України здійснює досудове розслідування в провадженні за фактом підготовки громадянами України і Росії дій, спрямованих на захоплення державної влади. 

Минулого тижня президент Володимир Зеленський на брифінгу повідомив, що в української розвідки є інформація про підготовку в Україні державного перевороту. До цього причетні громадяни України та Росії, при цьому обговорювалося залучення Ріната Ахметова. "У нас є навіть звукова інформація, де представники з України з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті. Що будуть залучені мільярд доларів. Я вважаю, що це операція - його втягують в війну проти держави України", – заявив президент.

Ахметов на це відповів, що інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування його в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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