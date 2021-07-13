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Facebook видалив пост посла України з критикою статті Путіна про "один народ"

"Який одиннарод? Які брати?.. Родичів нормальні люди не вбивають".

Facebook видалив пост посла України з критикою статті Путіна про "один народ"
Євген Перебийніс
Фото: joinfo.ua

Соцмережа Facebook видалила пост посла України в Чеській Республіці Євгена Перебийноса з критикою статті президента РФ Володимира Путіна про "один народ" з українцями.

Про Перебийніс повідомив у Facebook.

"Видалили мій пост. Цікаво, яке слово з нього суперечить правилам і розпалює ненависть? Адже я нікого не назвав прямо. Але "вони" розуміють, що "вони" це "вони")", - зазначив український дипломат.

Посол долучив до нового повідомлення скриншот видаленого поста.  

"Який одиннарод? Які брати? Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували протягом кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають", - йшлося у дописі, який соцмережа визнала таким, що порушує правила щодо заборони мови ворожнечі та дискримінації.

Як повідомляли, 12 липня на сайті Кремля з’явилася обіцяна Путіним під час прямої лінії стаття про росіян та українців.

Нагадаємо, Путін під час прямої лінії 30 червня вчергове назвав українців і росіян єдиним народом, пообіцявши написати про це статтю; заявив, що не бачить доцільності у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але не відмовляється від неї; звинуватив Україну в придушенні проросійської опозиції; порівняв законопроєкт про корінні народи зі зброєю масового ураження проти росіян; заявив про військове освоєння української території країнами НАТО.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба відкинув заяви Путіна про "єдиний народ" і "зовнішнє управління".

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