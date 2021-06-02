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Курт Волкер став лобістом "Північного потоку - 2"

Колишній спецпредставник США з питань України тепер працює проти України.

Курт Волкер став лобістом "Північного потоку - 2"
Фото: Радио Свобода

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер став лобістом "Північного потоку - 2".

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" повідомила колишня радниця голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль.

"Він працює на лобістську компанію, яка представляє інтереси "Північного потоку - 2", - повідомила Зеркаль.

За її словами, це відбулося після всіх слухань по імпічменту Дональда Трампа.

Нагадаємо, Волкер був спецпредставником США з питань України з 7 липня 2017 року по 27 вересня 2019 року.

Він звільнився на тлі скандалу з тиском на Україну для розслідування проти політичного суперника президента Дональда Трампа.

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