Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер став лобістом "Північного потоку - 2".
Про це в інтерв'ю "Європейській правді" повідомила колишня радниця голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль.
"Він працює на лобістську компанію, яка представляє інтереси "Північного потоку - 2", - повідомила Зеркаль.
За її словами, це відбулося після всіх слухань по імпічменту Дональда Трампа.
Нагадаємо, Волкер був спецпредставником США з питань України з 7 липня 2017 року по 27 вересня 2019 року.
Він звільнився на тлі скандалу з тиском на Україну для розслідування проти політичного суперника президента Дональда Трампа.