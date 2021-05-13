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В Офісі президента прокоментували масштабні обшуки в столичної влади

Там впевнені, що правоохоронці зацікавились ситуацією в комунальних підприємствах з огляду на недоробки муніципальної влади.

В Офісі президента прокоментували масштабні обшуки в столичної влади
Михайло Подоляк
Фото: www.radiosvoboda.org

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк запевняє, що обшуки в комунальних підприємствах Києва не є політичною атакою на них з боку представників центральної влади.

Про це він заявив в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Прокуратура системно проаналізувала ситуацію і зробила відповідні висновки - цілком прозорі. Виявлено махінації на десятки мільйонів гривень. Це не про політику, це про те, що в київських міських структурах побудована шкідлива тіньова система. І за це точно повинна бути відповідальність", - сказав Подоляк.

За його словами, правоохоронці зацікавились ситуацією в комунальних підприємствах з огляду на недоробки муніципальної влади в частині відновлення доріг і тротуарів, відсутності зливової каналізації, виразної логістики управління транспортними потоками і скандальними забудовами.

"Абсурдно намагатися обізвати конкретні юридичні дії правоохоронних органів умисної політичною атакою на комунальні підприємства", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, що серія обшуків відбулася днями у "Київзеленбуді", в КП "Спецжитлофонд", у "Київавтодорі", в "Київському інституті земельних відносин" та "Київміськсвітлі". Київська прокуратура сьогодні повідомила, що депутати Київміськради спільно з екснардепом 7-8 скликань нібито займалися "кришуванням" нелегальної торгівлі у підземних переходах.

Також головне управління Національної поліції повідомило про підозру трьом нинішнім та чотирьом колишнім співробітникам Департаменту соціальної політики КМДА, яким закидають заволодіння бюджетними коштами в сумі 13,5 млн гривень. 

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки спробою придушити місцеве самоврядування та тиском на столичну владу та на нього особисто.

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