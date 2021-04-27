Рада схвалила зниження віку молоді з 35 до 29 років

Верховна Рада проголосувала в другому читанні та в цілому за законопроєкт 3718 "Про основні засади молодіжної політики". Документ, зокрема, знижує вік молоді з 35 до 29 років.

Крім того, передбачається створення Національної раду з питань молоді та розгалуженої мережі молодіжних центрів, а також врегулювання діяльності Українського молодіжного фонду. Цей фонд зможе отримувати іноземні гранти і внески від фізичних та юридичних осіб.

Проєкт закону також пропонує утворити розгалужену мережу молодіжних центрів.

Нагадаємо, цей законопроєкт було зареєстровано в Раді ще в червні 2020 року. Для "заощадження часу на читання закону" депутат Верховної Ради Олександр Санченко записав реп про цей законопроєкт. За його словами, "молодіжний закон вимагає молодіжної подачі".