Нардеп Кива захистив кандидатську дисертацію (оновлено)
Нардеп Кива захистив кандидатську дисертацію (оновлено)
350 тысяч заражений коронавирусом в сутки, кислородный кризис и нехватка крематориев. Что происходит в Индии
350 тысяч заражений коронавирусом в сутки, кислородный кризис и нехватка крематориев. Что происходит в Индии
Імітація замість політики: навіщо Зеленському Путін
Імітація замість політики: навіщо Зеленському Путін
Український науковець спалив свою дисертацію після захисту Кивою кандидатської
Український науковець спалив свою дисертацію після захисту Кивою кандидатської
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
Як Ахметов і децентралізація руйнують рейтинги ОПЗЖ на Донбасі
Як Ахметов і децентралізація руйнують рейтинги ОПЗЖ на Донбасі
Як і чому Путін видав Московський патріархат в Україні
Як і чому Путін видав Московський патріархат в Україні
В Індії померлих від ковіду спалюють на вулицях
В Індії померлих від ковіду спалюють на вулицях
Зеленський відкинув вимогу Путіна про переговори з ватажками ОРДЛО
Зеленський відкинув вимогу Путіна про переговори з ватажками ОРДЛО
ГоловнаПолітика

Рада схвалила зниження віку молоді з 35 до 29 років

Закон передбачає створення Національної ради з питань молоді. 

Рада схвалила зниження віку молоді з 35 до 29 років
Фото: LB.ua

Верховна Рада проголосувала в другому читанні та в цілому за законопроєкт 3718 "Про основні засади молодіжної політики". Документ, зокрема, знижує вік молоді з 35 до 29 років.

Крім того, передбачається створення Національної раду з питань молоді та розгалуженої мережі молодіжних центрів, а також врегулювання діяльності Українського молодіжного фонду. Цей фонд зможе отримувати іноземні гранти і внески від фізичних та юридичних осіб.

Проєкт закону також пропонує утворити розгалужену мережу молодіжних центрів. 

Нагадаємо, цей законопроєкт було зареєстровано в Раді ще в червні 2020 року. Для "заощадження часу на читання закону" депутат Верховної Ради Олександр Санченко записав реп про цей законопроєкт. За його словами, "молодіжний закон вимагає молодіжної подачі".  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також