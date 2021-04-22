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Вірастюка офіційно визнано переможцем довиборів на 87 окрузі, - ОПОРА

Він набрав 15 536 голосів виборців.

Вірастюка офіційно визнано переможцем довиборів на 87 окрузі, - ОПОРА
Василь Вірастюк на партійному з'їзді
Фото: Євгенія Кравчук

Центральна виборча комісія визнала кандидата від партії “Слуга народу” Василя Вірастюка, який балотувався у окрузі №87, обраним народним депутатом України.

Про це повідомляє громадська мережа”Опора”.

“ЦВК встановила результати виборів на окрузі №87 та визнала кандидата від партії «Слуга народу» Василя Вірастюка обраним народним депутатом України”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що згідно з протоколом окружної виборчої комісії Вірастюк набрав 15 536 голосів виборців.

Нагадаємо, довибори на 87 окрузі були оголошені у зв'язку з тим, що нардеп "Слуги народу" Зіновій Андрійович склав повноваження після обрання мером Надвірної. 

За підсумками проміжних виборів на окрузі №87 (Надвірнянський район та окремі сусідні території)з невеликим відривом лідирував Василь Вірастюк зі "Слуги народу". Він набрав лише на 749 голосів більше, ніж його суперник Олександр Шевченко з партії "За майбутнє".

Результати голосування на п'яти дільницях, де нібито перемагав Шевченко, було скасовано. Попри це, ЦВК оголосила вибори такими, що відбулися.

Підрахунок голосів на 87 ОВК проходив зі скандалами. Після закриття виборчих дільниць екзит-поли показали, що Кошулинський, Вірастюк та Шевченко набрали практично однакову кількість голосів.

Потім і Вірастюк, і Шевченко заявили про свою перемогу у Facebook. Підрахунок голосів "завис" на 67,52%, після чого народні депутати від "Слуги народу" вирушили до Надвірної, щоб проконтролювати процес. Голова політсили Олександр Корнієнко повідомив, що "окружна виборча комісія взагалі призупинила роботу, "тому що зник її минулий голова".

Після цього партія "Голос" двічі подавала заявку на зміну голови ОВК. У середу під будівлею комісії пройшли паралельні мітинги на підтримку Вірастюка і Шевченка. Нардеп Микола Тищенко, який був у "делегації" слуг народу, звинувачував Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і встати перед ним на коліна. Врешті дорахували голоси лише в ніч на 4 квітня.

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