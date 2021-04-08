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Тимошенко хоче зустрітися з президентом, щоб розповісти йому про проблеми в медичній галузі

Політик нагадала про ініційований «Батьківщиною» законопроєкт. 

Тимошенко хоче зустрітися з президентом, щоб розповісти йому про проблеми в медичній галузі

Найповнішу інформацію про реальну ситуацію у медичній галузі, про проблеми, з якими країна зіткнулася в період пандемії, можна зробити зі спілкування з медиками на місцях.

Про це повідомила Голова партії «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час відвідання Сарненської центральної районної лікарні, що на Рівненщини.

«Бажано, звичайно, щоб прем’єр-міністр робив такі візити, щоб профільні міністри були тут, серед вас. Бо в парламенті вони звітують, що все чудово, зарплати високі, всі задоволені. Я їжджу по країні якраз для того, щоб розуміти реальну картину, і те, що я бачу – це просто страшно. Я хочу ініціювати зустріч з президентом і по пунктах йому розповісти, що відбувається і що треба робити», – зазначила Юлія Тимошенко.

За її словами, вже зараз треба переглянути бюджет, щоб збільшити фінансування медицини за всіма напрямками, а також зупинити руйнівну медичну реформу Порошенка-Супрун і впровадити ефективну страхову медицину.

«Впровадження страхової медицини надасть у 4 рази більше фінансування для галузі. Для цього не треба багато часу, тим паче наша команда вже підготувала та внесла до парламенту ґрунтовний законопроєкт, у якому зібрано найкращий світовий досвід. Його ухвалення допоможе врятувати галузь», – переконана лідер «Батьківщини».

На її думку, негайного вирішення вимагає питання оплати праці медиків у період підвищеного навантаження у зв’язку з третьою хвилею COVID-19. Зараз молодший і середній медичний персонал отримують мінімальну зарплату, трохи більше 4 тисяч гривень, а старший – не більше 7 тисяч гривень.

«Це просто наруга над медициною. Ми реально втрачаємо галузь і фахівців, які віддані професії, але не можуть вижити в Україні», – обурилася Юлія Тимошенко.

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