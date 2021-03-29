Ексдиректор "Буковелю" Шевченко перемагає на довиборах у Раду у 87 окрузі, – паралельний підрахунок голосів

Вірастюк набрав приблизно на 160 голосів менше.

Колишній народний депутат, ексдиректор курорту "Буковель" Олександр Шевченко перемагає на довиборах до парламенту у 87 окрузі (Івано-Франківська область).

Такі результати паралельного підрахунку голосів на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Згідно з його даиими, Шевченко набрав 15 709 голосів, кандидат від "Слуги народу" спортсмен Василь Вірастюк – 15 542, Руслан Кошулинський (ВО "Свобода") – 14 453 голоси, Юрій Голіней – 2 809, Михайло Ноняк – 1 364.

Нагадаємо, що цього разу Олександр Шевченко балотувався від "За майбутнє". Він уже був народним депутатом VII-VIII скликань. Балотувався також і на президентських виборах. Має лицарський хрест ордена Святого Сильвестра.

Входив до члену президії політради партії УКРОП.

У 50 окрузі, де вчора також проходили довибори, за даними екзит-полів, перемагає мер Добропілля Андрій Аксьонов.