Станом на 12:00 явка на довиборах у Верховну Раду доволі низька

На Донеччині явка склала 8%, на Івано-Франківщині – 7,7%.

Станом на 12:00 явка на довиборах у Верховну Раду в Івано-Франківській і Донецькі областях доволі низька.

Про це рух ЧЕСНО повідомив у соцмережі Facebook.

На Донеччині явка склала 8%, на Івано-Франківщині – 7,7%.

Нагадаємо, сьогодні, 28 березня 2021 року, в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) та №87 (Івано-Франківська область) відбуваються проміжні вибори народних депутатів України.

Також сьогодні проходять проміжні вибори до міських, сільських і селищних рад.

Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА фіксують порушення на довиборах у Верховну Раду на Донеччині та Івано-Франківщині.

На Донеччині виборці приходять на дільниці з брендованими масками і сумками від кандидата, а на Прикарпатті виборцю дозволили голосувати за посвідченням водія.