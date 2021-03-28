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Станом на 12:00 явка на довиборах у Верховну Раду доволі низька

На Донеччині явка склала 8%, на Івано-Франківщині – 7,7%.

Станом на 12:00 явка на довиборах у Верховну Раду доволі низька
Фото: gazetahm.org

Станом на 12:00 явка на довиборах у Верховну Раду в Івано-Франківській і Донецькі областях доволі низька.

Про це рух ЧЕСНО повідомив у соцмережі Facebook.

На Донеччині явка склала 8%, на Івано-Франківщині – 7,7%.

Нагадаємо, сьогодні, 28 березня 2021 року, в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) та №87 (Івано-Франківська область) відбуваються проміжні вибори народних депутатів України.

Також сьогодні проходять проміжні вибори до міських, сільських і селищних рад. 

Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА фіксують порушення на довиборах у Верховну Раду на Донеччині та Івано-Франківщині.

На Донеччині виборці приходять на дільниці з брендованими масками і сумками від кандидата, а на Прикарпатті виборцю дозволили голосувати за посвідченням водія.

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