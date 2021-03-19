​Національна рада реформ вперше з вересня зібралась на засідання

Національна рада реформ у п'ятницю, 19 березня, зібралась на перше з вересня засідання.

Засідання відбулося за участі голови Нацради, президента Володимира Зеленського, керівника його офісу Андрія Єрмака, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, секретаря РНБО Олексія Данілова та інших членів ради.

"Після засідання нашої ради реформ буде засідання Ради національної безпеки і оборони України. Я хотів би, щоб наша прекрасна рада реформ давала такий самий реальний результат і позитивний фідбек", - сказав на початку роботи ради Зеленський.

Він підкреслив, що чекає від ради реформ, які б давали результат. "Реформа не заради реформ, а реформи, від яких людям легше, а бізнесу краще", - сказав Зеленський.

В свою чергу Михайло Саакашвілі, який є головою Виконавчого комітету реформ, повідомив, що на порядок денний засідання було винесено проблемні питання, які не вирішувалися десятиліттями.

"Сьогодні ми обговорюємо питання спрощення трудового законодавства. Тридцять років української незалежності ніхто не додумався не лише його спростити - навпаки, тільки ускладнювали для бізнесу та бюрократизували", - сказав Саакашвілі. За його словами, ця реформа матиме революційний ефект для 70% українського бізнесу.

Також на засіданні збираються запропонувати механізм ліквідації "корупційної годівниці" з розмитнення автомобілів та припинення "грабежу серед білого дня" в еквайрінгу.

Нагадаємо, що попереднє засідання Нацради реформ відбулося 29 вересня 2020 року.

На ньому обговорювалося спрощення підключення до електромереж, реформу ДАБІ та реформу надрокористування.