У колишнього замміністра Немілостівого забрали права за керування у стані сп’яніння

Шевченківський районний суд Києва забрав права та оштрафував колишнього заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого, якого 30 грудня 2020 року піймали п'яним за кермом.

Про це йдеться в постанові, яка була оприлюднена в судовому реєстрі 16 березня, хоч суд виніс рішення ще 11 лютого.

"Громадянин ОСОБА_1 30.12.2020, приблизно о 03 год. 20 хв., рухаючись у м.Києві вулицею Жилянською, керував транспортним засобом «Мерседес» з явними ознаками алкогольного сп`яніння: запах алкоголю з порожнини рота, порушення мови та координації рухів. Від проходження огляду на стан сп`яніння у встановленому законом порядку водій відмовився у присутності свідків", - йдеться в постанові.

Колишній чиновник свою вину визнав у повному обсязі.

Суддя Віталій Циктіч постановив оштрафувати Немілостивого на 10,2 тисячі гривень та позбавити його права керування транспортними засобами строком на один рік.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги.

Нагадаємо, що інцидент з Немілостівим стався ще 30 грудня, але про це стало відомо тільки ввечері 20 січня. Наступного дня уряд звільнив заступника міністра.

За інформацією поліції, Немілостівий виїхав на дорогу з одностороннім рухом. Патрульні зупинили його і під час спілкування побачили, що він нетверезий. Водій відомивився пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння, що дорівнює правопорушенню за статтею 130 КУпАП.

Натомість Немілостівий повідомив інспекторам, що він заступник міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України, закинув ключі від автомобіля в салон і сказав, що йде. Патрульні скомандували залишатися на місці, але той не реагував, почав погрожувати посадою, штовхати поліцейських і шарпати за форму. Через це йому одягнули наручники.

Інспектори склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування у стані сп’яніння) КУпАП та постанову за порушення вимог дорожнього знаку 5.7.1 "Виїзд на дорогу із одностороннім рухом", а також протокол про адмінзатримання.