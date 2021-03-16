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Російський вертольот порушив повітряний простір України

Держприкордонслужба вимагає від РФ пояснень.

Російський вертольот порушив повітряний простір України
Ілюстративне фото
Фото: structure.mil.ru

Сьогодні прикордонний наряд Держприкордонслужби в Сумській області зафіксував заліт вертольота з Російської Федерації на відстань близько 50 метрів на територію України.

Після цього вертоліт повернув в зворотному напрямку і залишив повітряний простір нашої держави.

Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби.

"По даному випадку ДПСУ негайно направила лист на прикордонне управління ПС ФСБ РФ по Білгородській та Воронезькій ділянках про порушення режиму державного кордону України російським вертольотом і вимогою повідомити приналежність літального апарату та обставини, що призвели до порушення", - сказано в повідомленні.

Наразі очікується відповідь від прикордонників Росії.

Також Державна прикордонна служба України негайно поінформувала про зазначений факт усі зацікавлені міністерства та відомства.

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