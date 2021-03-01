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Україна відкликала двох співробітників посольства у Польщі, підозрюваних у корупції

Вчора їх піймали на спробі вивезти у Польщу велику кількість валюти і золота.

Україна відкликала двох співробітників посольства у Польщі, підозрюваних у корупції
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкликав з-за кордону двох співробітників, підозрюваних у корупції.

Про це глава МЗС повідомив уранці в понеділок, 1 березня.

"Вчора двох співробітників посольства України в Польщі спіймали на гарячому - їх затримали на кордоні під час спроби вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота та контрабандних цигарок. Випадок для МЗС кричущий. Переконаний, важливо виносити такі випадки назовні, робити їх публічними", - зазначив Кулеба.

Він наголосив, що за його каденції на посаді міністра Україна не буде замовчувати такі ганебні випадки і тим більше покривати їхніх фігурантів.

"Тому я миттєво ухвалив три рішення.

1. Обох співробітників я негайно відкликав із довгострокового закордонного відрядження. Їх робота в посольстві завершилася. У найближчі пару годин усі формальності з цього питання будуть завершені.

2. Проти обох співробітників починаємо дисциплінарне розслідування щодо виявлених фактів. Розслідування буде ретельне і швидке. Звісно, презумпцію невинуватості ніхто не відміняв. Але за результатами розслідування я буду готовий ухвалювати будь-які рішення.

3. МЗС буде повністю взаємодіяти з правоохоронними органами, від яких ми очікуємо на швидке та неупереджене розслідування і встановлення усіх обставин справи. Корупція є всюди, де є люди. Різниця лише в тому, толерують її чи ні. У МЗС - ні", - написав глава МЗС.

Учора пресслужба Держмитслужби України повідомила, що у пункті пропуску "Ягодин" затримали вантажівку з валютою та золотом. Автомобіль їхав у Польщу.

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