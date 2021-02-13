Зеленський полетить завтра з офіційним візитом до ОАЕ

Під час візиту планується підписання низки двосторонніх документів.

14-15 лютого Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою здійснить офіційний візит до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

Глава держави проведе переговори зі Спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном та віце-президентом, Прем’єр-міністром, міністром оборони ОАЕ Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом.

Під час зустрічей буде обговорено широкий спектр питань двосторонньої політичної, торговельно-економічної, інвестиційної та гуманітарної співпраці. За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.

Перша леді України у межах розвитку напрямку "культурна дипломатія" зустрінеться з міністром культури та молоді Об’єднаних Арабських Еміратів Нурою бінт Мухаммад Аль Каабі, представниками дирекції Дубайської опери та ключових історичних і культурних пам’яток Абу-Дабі.

Нагадаємо, торік у жовтні Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою 7 жовтня відвідав Букінгемський палац у Лондоні. Там президентське подружжя мало зустріч з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон.