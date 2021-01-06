Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Степанов назвав фейком заборону на продаж побутових товарів під час локдауну
Степанов назвав фейком заборону на продаж побутових товарів під час локдауну
Лідера української збірної зі спортивної гімнастики усунули від змагань Міжнародною федерацією (оновлено)
Лідера української збірної зі спортивної гімнастики усунули від змагань Міжнародною федерацією (оновлено)
Время торговать «Мечтами»
Время торговать «Мечтами»
У Львові вилучили тонну героїну на 2,3 млрд гривень
У Львові вилучили тонну героїну на 2,3 млрд гривень
Загинув син Геннадія Корбана (оновлено)
Загинув син Геннадія Корбана (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
ГоловнаПолітика

Порошенко привітав українцев з Різдвом

Експрезидент закликав берегти себе та своїх близьких.

Порошенко привітав українцев з Різдвом
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав українців з різдвяними святами.

"Різдво – свято надії, оповите родинним теплом, злагодою та любов’ю до ближнього. У Віфлеємі Господь прийшов у цей світ і почав свій земний шлях заради нашого спасіння. Вірю, разом ми переможемо будь-яке зло. Віра й любов – велика сила. Любов до Бога. Любов один до одного, любов до землі і рідної країни, до батьків і дітей, до своєї справи. Давайте особливо згадаємо про солдат, що боронять нашу землю. Про медиків, які рятують наших близьких. Про капеланів, волонтерів, благодійників… Про всіх достойних громадян, які відчувають відповідальність за людей і країну", - відзначив Порошенко.

Він також згадав, що два роки тому передріздвяного дня Православна Церква України отримала Томос про автокефалію.

"Теплого Різдва вам, веселих свят, життя – щасливого й довгого! І здорового. Бережіть себе і ближніх своїх", - побажав п'ятий президент України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також