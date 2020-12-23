​Міністр оборони назвав вимогу про відставку "фальцетом"

Андрій Таран зазначив, що сам повідомить, якщо настане час відкривати "третій конверт".

Міністр оборони Андрій Таран прокоментував вимогу про свою відставку, назвавши її "фальцетом".

Про це повідомляється на сторінці Міністерства оборони у фейсбуці.

"Я першим проінформую суспільство, якщо настане час відкривати "третій конверт". Поки - фальцет", - цитує Тарана міністерство.

Ймовірно, голова Міноборони мав на увазі "фальстарт".

Пізніше на сторінці відомства додали значення слова "фальцет".

Нагадаємо, раніше голова фракції "Голос" Сергій Рахманін повідомив, що парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки направив лист президенту України щодо незадовільної роботи міністра оборони Тарана.

Голова комітету Олександр Завитневич заявив, що інформація про висловлення недовіри не відповідає дійсності.

Таран став міністром оборони у березні цього року. Його кандидатуру, яку запропонував президент, підтримали 285 народних депутатів.

Таран є генерал-лейтенантом у відставці. У 1972-1977 роках навчався в Київському вищому зенітному ракетному інженерному училищі, спеціальність - "Військовий інженер-радіотехнік". У 1987 році закінчив Військову академію протиповітряної оборони Сухопутних військ у Києві.

З 1992-1995 служив у Центральному апараті Міністерства оборони, де в 1994-му став співробітником Головного управління розвідки. У 1996-1998 роках був експертом Центру стратегічного планування та аналізу в Раді національної безпеки і оборони.

З 1999 по 2004 рікТаран був військовим аташе при Посольстві України в США. Наступні три роки - з 2005 по 2008 - був начальником управління Міноборони. З 2008 по 2011 рік Таран працював заступником начальника Головного управління розвідки Міноборони. З 2011 по 2014-й Андрій Таран був представником Міністерства оборони при Представництві України при ООН.

З вересня по листопад 2015 року Таран працював у робочій підгрупі з питань безпеки в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі на переговорах у Мінську. Також у грудні 2015-го Таран зайняв посаду першого заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України, де пропрацював менш ніж півроку - до квітня 2016-го.

Тарана звільнили в запас, оскільки він досяг "граничного віку" генеральської служби.