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Україна веде переговори із Польщею для отримання вакцини від ЄС, - Точицький

Європейський Союз залишається ключовим партнером України.

Україна веде переговори із Польщею для отримання вакцини від ЄС, - Точицький
Фото: EPA/UPG

Вакцину від коронавірусу Європейський Союз надаватиме "третім країнам" через державу-посередника. Для України це може бути Польща.

Про це заявив глава представництва України в ЄС Микола Точицький під час онлайн-брифінгу з Брюсселя.

"ЄС розробляє механізм надання або продажу третім країнам вакцини, що передбачено кожною з шести угод Єврокомісії з виробниками. Ми, як країна, є у пріоритеті виділення вакцини як мінімум в першу чергу для лікарів та людей похилого віку. Цей механізм може бути готовий в середині січня", - сказав Точицький.

За словами посла, треті країни будуть отримувати вакцину через одну із країн-членів ЄС. "Ми передбачаємо, що це може бути Польща, і такі консультації ведуться з польськими колегами", - сказав він.

Він пояснив, що Україна повинна буде забезпечити умови для зберігання вакцини, в тому числі сховища із наднизькими температурами, як це необхідно, наприклад, для вакцини Pfizer/Biontech.

Точицький нагадав, європейські партнери надали Україні 190 млн євро допомоги для боротьби з пандемії коронавірусу. Зокрема, відбулося переобладнання 27 лабораторій, також було надано допомогу у вигляді наборів для тестування.

Як повідомляли, вакцинація від коронавірусу у Польщі може розпочатися з 27 грудня.

Раніше Денис Шмигаль запевнив, що Україна отримає препарати для щеплень не пізніше, ніж інші країни Європи. В українському уряді очікують, що вакцинацію лікарів почнуть уже в лютому.

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