Віктор Шакирзян здобуває перемогу на виборах мера Рівного, - екзит-пол

Глава партії "Рівне разом" Віктор Шакирзян здобуває перемогу на виборах мера Рівного з показником 50,94%.

Його суперник від партії "Європейська солідарність" Олександр Третяк отримує 46,03%. Про це свідчать дані екзит-полу, озвученого в ефірі каналу "Прямий", пишуть "Рівненські новини".

Шакирзян керує ТОВ "Діон" - компанією, яка надає в оренду й експлуатацію нерухомість, пише ЧЕСНО. У 2015 році балотувався до Рівненської обласної ради по 9 виборчому округу від партії “Конкретних справ”, не був обраний. З 2014 до серпня 2020 року керував ТОВ "Захід-трансбуд". Компанія займається здачею в оренду будівельної техніки, будівництвом будинків та доріг. У 2005 році заснував ТОВ “Буд-сектор”, яке займається будівництвом житлових і нежитлових будівель.

У Рівному в день другого туру поліція заявила про запобігання підкупу виборців на користь одного з кандидатів на посаду мера. Організатори схеми пропонувлаи гроші за голос за одного з кандидатів, натомість просили фото бюлетеня.

Нардеп від "ЄС" Володимир Ар'єв повідомляв у соцмережі, що виборці фотографувалися з бюлетенями з голосами за Шаркизяна.