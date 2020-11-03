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Данілов попередив голову КСУ, шо "Ростов не гумовий"

Він також порадив Тупицькому "не засмічувати інформаційний простір істеричними заявами".

Данілов попередив голову КСУ, шо "Ростов не гумовий"
Фото: facebook.com/rnbou

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов закликав суддів Конституційного суду (КСУ) подати у відставку, та пригрозив кримінальним переслідуванням голові КСУ Олександру Тупицькому. 

Про це він повідомив у Facebook.

"Останні заяви голови КСУ пана Тупицького дивують неадекватністю оцінок ситуації та перебільшенням значимості власної персони. Хочу нагадати, що судді своїм рішенням від 27 жовтня посягнули на низку фундаментальних засад конституційного ладу в Україні, здійснивши по суті спробу повалення конституційного ладу та зміни політичного курсу країни. Подібні дії мають усі ознаки кримінального злочину, за який передбачено відповідне покарання. Тому раджу панові Тупицькому не засмічувати інформаційний простір істеричними заявами, а разом з адвокатом думати над лінією захисту в суді", - написав секретар РНБО.

На думку Данілова, своїм рішенням щодо антикорупційного законодавства КСУ "посягнув на норми Конституції України", які гарантують курс України до ЄС та НАТО. 

Він також зазначив, що внесений президентом Володимиром Зеленським законопроєкт щодо відновлення довіри до конституційного судочинства у разі його ухвалення припинить повноваження чинного на сьогодні складу Суду, але не припинить повноваження самого КСУ.

"Наостанок хочу закликати: припиніть шантажувати країну. Не варто керуватися принципом, що замовлення вітчизняних олігархів та іноземних "спонсорів" має бути відпрацьоване в будь-якому разі. Це шлях до прірви. Ростов не гумовий, і власні маєтки через кордон перевезти не вдасться. Збережіть залишки честі й подайте у відставку", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, сьогодні голова КСУ Олександр Тупицький взяв участь у брифінгу щодо ситуації навколо рішень суду. В ході нього він заявив, що члени Національного агентства з питань запобігання корупції залякували суддів Конституційного суду. Окрім того, у партії "Слуга народу" пригрозили "вулицею" та протестами, а учасники мітингу під КС були радикально налаштовані та поставили ультиматум - якщо судді не підуть у відставку, "то вони почнуть зникати". 

Він також наголосив, що механізм переобрання суддів КСУ носить поетапний характер, що дозволяє не припиняти роботу суду. Якщо ж в один момент Конституційний Суд буде недієздатним, то це може призвести до порушення територіальної цілісності країни.

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