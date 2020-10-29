В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл щодо скасування е-декларування

30 жовтня 2020 року Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ спільно з Трансперенсі Інтернешнл Україна, Центром політико-правових реформ і ГО “Разом проти корупції” проводить круглий стіл “Скасування е-декларування: Конституційний Суд повертає Україну в 1990-ті?”.

Захід відбудеться у пресцентрі Інституту Горшеніна: м. Київ, вулиця Мала Житомирська, 18б об 11.00.

Інформаційний партнер – Інтернет-портал LB.ua.

Спікери:

● Денис Денисенко, виконавчий директор Коаліції РПР

● Андрій Боровик, виконавчий директор Трансперенсі Інтернешнл Україна

● Микола Хавронюк, член правління Центру політико-правових реформ

● Оксана Величко, голова ГО “Разом проти корупції”

● Марія Гелетій, заступниця керівника проєкту "Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України", ІСАР Єднання

Модератор:

● Денис Давиденко, в.о. керівника відділу адвокації Коаліції РПР

КСУ своїм рішенням від 27 жовтня 2020 року за поданням 47 народних депутатів - представників парламентських фракцій “Опозиційна платформа “За Життя” та “За майбутнє” - фактично заблокував роботу антикорупційних підрозділів Національного агентства з питань запобігання корупції та позбавив цю установу повноважень з контролю та перевірки декларацій чиновників і політиків.

Чи призведе це рішення КСУ до повного відкату антикорупційної реформи? Чи зможуть тепер антикорупційні органи ефективно запобігати проявам корупції? Які загрози для державності України приховує рішення КСУ? Про ці та інші питання поговорять спікери під час пресконференції.

Онлайн-трансляція заходу буде проводитися на YouTube-каналі LBTV і фейсбук-сторінці Коаліції РПР, також посилання на пряму трансляцію буде опубліковане у стрічці новин LB.ua

У зв'язку з карантинними обмеженнями журналісти зможуть поставити запитання до спікерів по завершенню пресконференції за попередньої акредитації.

Акредитація для ЗМІ за посиланням.

Контактна особа: Кривошеєв Дмитро, PR-менеджер Коаліції РПР, 099 075 68 20, dmitriykrivosheev@gmail.com.