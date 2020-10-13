Кличко просить Раду ухвалити проект закону, котрий зменшить тариф на газ

За його словами, це дозволить встановити менші ціни на тепло і гарячу воду.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до парламенту щодо ухвалення законопроекту, який дозволить зменшити тариф на газ. Про це він заявив під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на питання із соцмереж.

«Я звертаюсь до депутатів парламенту невідкладно винести на розгляд та ухвалити законопроект №2458. Він дозволить теплопостачальним підприємствам України застосовувати нижчу ціну на газ. Та встановлювати нижчі ціни на тепло і гарячу воду для населення. І кияни, і жителі інших міст України повинні сплачувати реальну - нижчу ціну за послуги!» - підкреслив Кличко.

Він наголосив, що міська влада дбає про те, щоб кияни сплачували справедливу ціну за отримані послуги.

«Минулого опалювального сезону, за постановою уряду, діяла так звана газова знижка на природний газ для теплопостачальних підприємств України. Нагадаю, в структурі тарифу на опалення та гарячу воду вартість природного газу становить 80%. Тому, завдяки знижці, кияни зекономили на гарячій воді та опаленні загалом 1,5 мільярда гривень», - сказав Кличко.

Він підкреслив, що така постанова діяла тільки для минулого опалювального сезону. Аналогічного рішення, яке б стосувалось цього опалювального сезону, уряд не ухвалив. І в теплопостачальних підприємств не тільки Києва, а й усієї України немає правових підстав застосовувати актуальну ціну на газ.

«Більше того, парламент не спромігся за цей час ухвалити законопроект, що дав би можливість застосовувати актуальну ціну газу. – Що на 35% нижча, ніж та, за якою рахували тарифи в 2018-му», - наголосив Кличко.

Також мер повідомив, що столиця здійснила всі технічні та організаційні заходи, щоб розпочати опалювальний сезон вчасно.

«Ми також провели гідравлічні випробування, за результатами яких тепловики усунули 6,5 тисяч пошкоджень. Тому місто готове оперативно розпочати опалювальний сезон», - повідомив Віталій Кличко.