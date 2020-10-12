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Дуда підтримує санкції проти Росії до повної деокупації української території

У 2022 році Польща головуватиме в ОБСЄ, і питання суверенітету України буде на порядку денному.

Дуда підтримує санкції проти Росії до повної деокупації української території
Президент Польщі Анджей Дуда
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що підтримує санкції проти Російської Федерації, а Польща "стоїть пліч-о-пліч з Україною в питанні того, що мають бути повернуті кордони до стану міжнародно визнаних".

Про це він заявиви на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"А це означає, - як повернення контролю України над частиною частини територій Луганської та Донецької областей, так і  Криму. Я чітко хочу наголосити: питання Криму дуже важливе. Ми сьогодні стоїмо на позиції, що Крим сьогодні окупований. І говоримо це не лише в Києві чи у Варшаві, а й на міжнародних форумах", - сказав Дуда.

"Санкції, які були запроваджені у зв'язку з російською агресією, ж для нас абсолютні натуральні та логічні. І вважаємо, що доти, доки не завершиться деокупації, політика санкцій рішуче має бути продовжена. Ми побудемо апелювати щодо цього постійно до держав ЄС та інших міжнародних спільнот", - зазначив польський президент

Зеленський, у свою чергу, наголосив, що його погляди і погляди Дуди щодо шляхів завершення війни співпадають.

"Я дуже ціную вашу особисту увагу до України, чітку позицію щодо її суверенітету та територіальної цілісності. А також розуміння, що міжнародний тиск та санкції на РФ мають тривати до повної деокупації території України", - наголосив Зеленський.

Він також додав, що скоординованими мають залишатися  дії у питаннях енергетичної безпеки.

"Дякую вам за рішучу позицію як президента та за позицію усієї Польщі щодо проекту "Північний потік - 2" та монополії "Газпрому" на європейському ринку", - сказав Зеленський.

Дуда нагадав, що в  2022 році Польща головуватиме у ОБСЄ.

"І там також, запевняю, питання суверенітету України та її кордонів будуть на порядку денному. Україна тут може розраховувати на польську підтримку", - зазначив польський президент.

Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет Польщі UOKiK оштрафував російський "Газпром" на $7,6 млрд і наклав $61 млн стягнень на п'ять компаній, що фінансують "Північний потік-2", за будівництво газопроводу без його згоди. У серпні Польща оштрафувала "Газпром" на $57 млн через "Північний потік-2". Російський монополіст відмовився надати документи про фінансування будівництва газопроводу.

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