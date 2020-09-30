Кандидатом у мери Одеси зареєструвався 30-річний тезка Саакашвілі

Одеська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатом у мери Міхеіла Володимировича Саакашвілі.

Про це повідомляється у постанові міськвиборчкому.

"Зареєструвати кандидата на посаду одеського міського голови ... висунутого Одеською міською організацією партії "Блок Міхеіла Саакашвілі" Саакашвілі Міхеіла Володимировича, народився 08.08.1990 року, ... безпартійний, проживає в місті Києві", - зазначається у документі.

Зазначимо, що кандидат є повним тезкою колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації, експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі. Він уже заявив, що це - кандидат від фейкової партії.

"Наша партія "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" на вибори в Одесі не йде, ми не висували жодного кандидата. А "Блок Михайла Саакашвілі" - абсолютно фейкова партія, підставна качка старої влади!" - написав Саакашвілі у фейсбуці.

Нагадаємо, раніше мер Умані Олександр Цебрій повідомив, що йому відмовили у реєстрації на посаду міського голови, зате у списку кандидатів з’явилися дві повних тезки.