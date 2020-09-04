Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про захист прав біженців з Абхазії та Південної Осетії

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію про захист прав внутрішньо переміщених осіб та біженців з Абхазії та Цхінвалі/Південної Осетії, Грузія. Україна стала одним із співавторів цієї резолюції.

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у коментарі LB.ua зазначив, що проти резолюції проголосували 17 країн: Вірменія, Білорусь, Бурунді, Коморські острови, Куба, КНДР, Іран, Казахстан, М’янма, Лаоська НДР, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, Судан, Сирія, Зімбабве.

Фото: Сергій Кислиця

"Наступна задача - працюємо над включенням вже втретє поспіль до порядку денного 75-ї сесії Генасамблеї пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України». Включення цього пункту дає Україні разом з партнерами додаткову можливість з найвищої міжнародної трибуни донести до міжнародної спільноти правду про ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму та злочини, які там здійснює Росія як окупаційна держава", - написала Джапарова у фейсбуці.

Крім того, планується внести на розгляд Генасамблеї проєкти посилених резолюцій по Криму. Йдеться про вже п’яту резолюцію стосовно ситуації з правами людини в Криму та третю – щодо мілітаризації регіону.

"І ще одне – на виконання минулорічної резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму вже найближчим часом очікуємо на оприлюднення чергової доповіді Генерального секретаря ООН, що є важливим для подальшого документування злочинів російських окупантів в Криму", - додала Джапарова.

Вона також зазначила, що Генеральна асамблея відновила фізичну роботу в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку після шести місяців карантину.

Раніше ми повідомляли, що 23 вересня президент Володимир Зеленський планує виступити на Генеральній асамблеї ООН в онлайн-режимі.