"Укрпошта" продала розвалений будинок у віддаленому селі за 104 тис. грн
"Укрпошта" продала розвалений будинок у віддаленому селі за 104 тис. грн
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Донька Лобановського висловилася про ситуацію з Луческу
Донька Лобановського висловилася про ситуацію з Луческу
Серед затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" є бойовики з "ДНР" і "беркутівці"
Серед затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" є бойовики з "ДНР" і "беркутівці"
У США пілоти розвернули літак через відмову пасажирів вдягнути маски
У США пілоти розвернули літак через відмову пасажирів вдягнути маски
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
Під Полтавою розстріляли елітний Mercedes
Під Полтавою розстріляли елітний Mercedes
Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
У Білорусі затримали понад 30 російських бойовиків з ПВК "Вагнер", які приїхали задля дестабілізації ситуації (оновлено)
У Білорусі затримали понад 30 російських бойовиків з ПВК "Вагнер", які приїхали задля дестабілізації ситуації (оновлено)
ГоловнаПолітика

Кравчук погодився стати новим головою української делегації у Тристоронній контактній групі

"Якщо я зможу щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі, я це буду робити до останнього подиху". 

Кравчук погодився стати новим головою української делегації у Тристоронній контактній групі
Фото: facebook/mysh mark

Перший президент України Леонід Кравчук погодився стати главою української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу. 

Відео з Офісу президента оприлюднила "Українська правда".

"Я збагнув, що відбувається там на Донбасі, коли там наші молоді хлопці і дівчата вмирають, захищаючи землі, проливають кров... І я при всьому тому, что в своєму житті щось бачив і пройшов, можна було б відпочивати, але час для відпочинку ще не прийшов. Якщо я зможу щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі, я це буду робити до останнього подиху. Ось чому я і погодився", — зазначив Кравчук. 

Він також позитивно оцінив діяльність президента Володимира Зеленського у зусиллях щодо переговорів у "нормандському форматі".

"Він не боїться приймати непопулярні рішення... Нам треба згуртуватися всім, Україна, ті країни Європи, які сповідують принцип міжнародного права, об'єднатися і в країні", — зазначив Кравчук.

Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що на цю посаду розглядається декілька кандидатур, зокрема перший президент України Леонід Кравчук та віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков

У вівторок, 28 липня, стало відомо, що голова української делегації в ТКГ, другий президент України Леонід Кучма складає свої повноваження

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що Володимир Зеленський розглядає кілька кандидатур на заміну Леоніду Кучмі. Він відмовився говорити, чи є серед цих кандидатів Резніков. 

Леонід Кучма представляв Україну на переговорах у Мінську з червня 2014 року по вересень 2018 року. Потім він заявив про відставку через "досягнення критичного віку".

Торік у червні Кучма на прохання Зеленського повернувся на посаду представника України в ТКГ.

20 травня президент Зеленський повідомив, що Кучма хоче піти з Мінського процесу і просить передати свої повноваження Резнікову.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також