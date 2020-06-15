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Зеленский призвал Раду рассмотреть законопроект о поддержке культуры и креативных сфер

Соответствующее письмо он направил Дмитрию Разумкову. 

Зеленский призвал Раду рассмотреть законопроект о поддержке культуры и креативных сфер
Фото: Макс Требухов

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову с призывом поспособствовать скорейшему рассмотрению во втором чтении законопроекта о государственной поддержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с карантином из-за коронавируса

Законопроект №3377 был принят за основу 13 мая. Парламентскому комитету по вопросам гуманитарной и информационной политики было поручено доработать и внести его на рассмотрение во втором чтении. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Зеленский в письме Разумкову отметил, что предоставление социальных и экономических гарантий для поддержки граждан и бизнеса в условиях карантина нуждается в эффективных и быстрых решениях.

"Учитывая это и важность поддержки субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сферах культуры и искусства, креативных индустрий, культурно-познавательного туризма и относительно работы которых установлены существенные ограничения, прошу способствовать скорейшему рассмотрению и принятию Верховной Радой решения относительно этого проекта закона", - говорится в письме Зеленского Разумкову. 

Напомним, что Кабмин готов был позволить работать кинотеатрам уже с 10 июня, но из-за нехватки новых лент они не были готовы открыться. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что кинотаетры смогут возобновить работу со 2 июля. 

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