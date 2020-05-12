Институт Горшенина проведет онлайн-интервью с Виктором Савиновым о последствиях мирового карантина

13 мая 2020 года в 15:00 Институт Горшенина проведет онлайн-интервью на Youtube-канале LBTV с Виктором Савиновым, директором Института политической философии, политическим аналитиком, о мире после коронавируса.
Тема: «Последствия мирового карантина для Украины и мира».
В чате прямой трансляции есть возможность задать вопрос Виктору Савинову. Ссылка на прямую трансляцию интервью на youtube будет опубликовано в ленте новостей на сайте LB.ua.
Вопросы к обсуждению:
- Карантин как инструмент «общества контроля»;
- Новое понимание свободы в информационном обществе: соотношение реального и виртуального миров;
- Как развитие технологий влияет на социальную структуру общества?
- Политическое устройство общества постмодерна.
Интервью проводит Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.