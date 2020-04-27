"ЕС" призвала Зеленского и монобольшинство ускорить принятие закона о страховании медиков

Партия "Европейская солидарность" требует безотлагательного принятия законопроекта №3376 о страховании медиков и ряда других антикризисных документов.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"В пятницу (24 апреля, - ред.) Владимир Зеленский поддержал предложение "Европейской Солидарности" о страховании медицинских работников на случай смерти или заболевания от коронавирусом. Это нормальная практика, когда власть реагирует на инициативы оппозиции. Жаль, однако, что наше требование оставалось без должного ответа несколько недель. Потеряно драгоценное время в организации защиты врачей, которые на переднем крае борьбы против коронавируса. Каждый пятый инфицированный - это врач. Только за последние три дня инфицировано почти триста медиков", - говорится в сообщении.

Поэтому "Европейская Солидарность" призывает президента и монобольшинство ускорить принятие закона 3376 о страховании медиков и другие антикризисные законы.

"Настаиваем срочно на этой неделе рассмотреть этот вопрос на внеочередном заседании Верховной Рады. Руководство парламента уже пятый день незаконно не выдает подписанные листы для сбора подписей за проведение внеочередного заседания. Требуем выдать их немедленно. Заседание может быть созвано и по инициативе Президента с определением проекта как безотлагательного", - отмечают в политсиле.

"Мы последовательно настаиваем, что Украине нужна действенная модель противодействия коронавирусу. Как известно, по количеству тестов Украина значительно отстает от многих стран. Поэтому в повестку дня внеочередного заседания требуем включить и законопроект 3380 об обязательном тестировании всех групп риска, среди разработчиков которого является и представитель нашей фракции. Мы неоднократно отмечали, что во время карантина парламент должен рассматривать только вопросы, касающиеся безопасности и защиты Украины и ее граждан, а также борьбы с экономическим кризисом. Поэтому на этой неделе следует рассмотреть и законопроект о гарантиях невозврата банков, который спасет Украину от дефолта и откроет путь к получению существенной международной помощи на преодоление пандемии и экономического кризиса", - подчеркивают в "ЕС".

Напомним, что замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в четверг, 30 апреля. По ее словам, рассматривать во втором чтении так называемый антиколомойский законопроект о банках на нем пока не планируют.