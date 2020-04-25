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В "Слуге народа" расситывают, что Саакашвили станет "тараном" для правительства

Кабмину "не хватает драйва".

В "Слуге народа" расситывают, что Саакашвили станет "тараном" для правительства
Фото: facebook/Mikheil Saakashvili

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук назвал потенциальные задачи экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в должности вице-премьера по реформам.

Народный депутат заявила, что сейчас Кабмину "не хватает драйва", Саакашвили может его дать, может добавить опыта в переговорах с Международным валютным фондом, а также помочь с координацией между правительством и парламентом.

"Я думаю, что он может быть таким тараном (по-хорошему) определенных изменений и он мог бы быть коммуникатором между Кабмином и парламентом", - сказала Кравчук в эфире hromadske.

Она отметила, что даже если Саакашвили не назначат вице-премьером, все равно "было бы полезно" привлечь его к властной команде.

"Например, координировать какой-то совет, который касается реформирования. Возможно мог бы быть советником президента", - добавила депутат.

С мнением о координации между правительством и парламентом соглашается эксперт "Реанимационного пакета реформ" Виктор Таран.

"Насколько я понимаю логику Зеленского, он хочет, чтобы появился мощный политический игрок, который бы стал мостиком, который бы соединял их (правительство и парламент - ред.)", - сказал он в эфире hromadske.

Таран считает, что в ходе реформ в Грузии Саакашвили выступал в роли "тарана".

"Он имел политическую волю, ломал депутатов, продвигая инициативы, которые имел автор экономических реформ Грузии Каха Бендукидзе. Поэтому я думаю, что именно на такую роль его можно и будут ставить, а не как автора идей", — сказал эксперт.

Должность вице-премьера по реформам Саакашвили предложил президент Владимир Зеленский, сам экс-президент Грузии назвал это "большой честью".

Саакашвили заявил, что Зеленский хочет, чтобы он проводил переговоры с Международным валютным фондом.

В то же время во властной фракции "Слуги народа" пока нет голосов, чтобы назначить Саакашвили на эту должность.

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