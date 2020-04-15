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​Бывший заместитель Луценко претендует на пост замминистра иностранных дел

Енин три года отвечал за международное сотрудничество в Генпрокуратуре.

​Бывший заместитель Луценко претендует на пост замминистра иностранных дел
Фото: Макс Требухов

Бывший заместитель генерального прокурора Евгений Енин подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра иностранных дел.

Об этом свидетельствует открытый реестр деклараций на сайте антикоррупционного агентства.

Енин был заместителем генерального прокурора Юрия Луценко с лета 2016 года до весны 2019 года, отвечал за международное сотрудничество.

До этого он работал в структуре Министерства иностранных дел, пройдя путь от секретаря посольства Украины в Молдове до заместителя посла Украины в Италии.

Согласно декларации, сейчас Енин работает в "Украинском институте будущего" на должности заместителя директора и руководителя проекта по борьбе с контрабандой.

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