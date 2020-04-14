Нардеп Качура сообщил, что внеочередное заседание Рады назначили на 16 апреля

По его словам, депутаты будут "чистить регламент от поправочного спама".

Внеочередное заседание Верховной Рады назначено на 13:00 четверга, 16 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"Внеочередное заседание ВР назначается на чистый четверг, послезавтра, 16 апреля на 13:00.Будем чистить регламент от поправочного спама", - написал он.

Напомним, что парламент должен во втором чтении проголосовать за так называемый антиколомойский закон о банках, принятие которого является одним из основным требований МВФ для предоставления следующего кредита, уже заложенного в дефицит бюджета, который парламент увеличил на 200 млрд гривен.

В целом к законопроекту подали более 16 000 правок. Депутаты отмечают, что "рассмотрение законопроекта о банках продлится в парламенте сразу после Пасхи - на следующей неделе".

Кроме этого, с 16 на 21 апреля перенесли заседание профильного комитета Верховной Рады, на котором должны быть рассмотрены поправки к так антиколомойському законопроекту о банках.