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Нардеп Качура сообщил, что внеочередное заседание Рады назначили на 16 апреля

По его словам, депутаты будут "чистить регламент от поправочного спама". 

Нардеп Качура сообщил, что внеочередное заседание Рады назначили на 16 апреля
Фото: Макс Требухов

Внеочередное заседание Верховной Рады назначено на 13:00 четверга, 16 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"Внеочередное заседание ВР назначается на чистый четверг, послезавтра, 16 апреля на 13:00.Будем чистить регламент от поправочного спама", - написал он.

Напомним, что парламент должен во втором чтении проголосовать за так называемый антиколомойский закон о банках, принятие которого является одним из основным требований МВФ для предоставления следующего кредита, уже заложенного в дефицит бюджета, который парламент увеличил на 200 млрд гривен. 

В целом к законопроекту подали более 16 000 правок. Депутаты отмечают, что "рассмотрение законопроекта о банках продлится в парламенте сразу после Пасхи - на следующей неделе".

Кроме этого, с 16 на 21 апреля перенесли заседание профильного комитета Верховной Рады, на котором должны быть рассмотрены поправки к так антиколомойському законопроекту о банках.

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