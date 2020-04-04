Киевские власти объявили "общественным местом", где нужно надевать маску, весь город

Выйти на улицу без маски запрещено с 6 апреля.

Мэрия Киева дала определение термину "общественному месту", где, согласно постановлению Кабинета министров, с 6 апреля обязательно необходимо надевать маску.

Об этом говорится в распоряжении №12 руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Николая Поворозника.

В нем говорится, что в Киеве запрещено находиться в общественных местах без надетого респиратора или защитной маски.

Под термином "общественное место" для этого запрета понимаются:

парки, рекреационные зоны, сады, скверы, площадки;

майданы, площади, бульвары, проспекты;

улицы, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

подземные переходы;

пляжи;

кладбища;

другие территории общего пользования;

помещения органов государственной власти и местного самоуправления, других госучреждений;

предприятия, учреждения и организации, в том числе (но не исключительно) магазины и предприятия сферы услуг;

гостиницы, хостелы, общежития;

вокзалы и аэропорты;

транспорт и остановки общественного транспорта;

придомовые территории;

территории нежилых зданий.

Напомним, что за нарушение правил карантина предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 17 тысяч гривен.