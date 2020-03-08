Яценюк опроверг желание возглавить Нацбанк

Экс-премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк опроверг информацию, опубликованную на ресурсе «Страна.ua», где говорится о его желании «попасть в Зе-команду» и зондировании возможности назначения на должность главы НБУ. "Ответ: ложь", - написал он в Facebook.



Относительно тезиса "Страны" о якобы ответственности премьер-министра за падение курса гривны, он подчеркнул, что гривна и экономика упали из-за войны и разграбленной предыдущим правительством казны. Зато его правительство остановило падение экономики, вызванное правлением Януковича и войной: "Мы избежали дефолта. И с минус 16% ВВП вытащили развитие экономики в плюсовые показатели уже в первом квартале 2016 года. Но также следует знать, что за курс национальной валюты несет ответственность независимый орган - Национальный банк Украины", - подчеркнул Арсений Яценюк.



Лидер НФ подчеркнул, что упомянутые в материале так называемые коррупционные скандалы были частью борьбы против его правительства: "Именно такие "страны" распространяли ложь о мифическом "первом миллиарде", виллах на Майами, мой выезд в Аргентину. Затем на этих же ресурсах публиковались признание бывшего депутата Онищенко, который потратил 30 миллионов долларов для дискредитации меня лично".

"Член нашей политической команды Николай Мартыненко впервые в истории сам сложил депутатский мандат, открывая следствию возможность исследовать все обстоятельства политически мотивированных обвинений против него. Упреки о коррупционности - ложь и еще раз ложь", - подчеркнул Арсений Яценюк.

"Эти так называемые СМИ самом деле - пособники оккупантов, диверсионный отряд орды, ведущей войну против нашей страны. Их цель - уничтожить Украину изнутри. Потому что она для них чужая", - подчеркнул он. Яценюк призвал украинцев не верить в эту ложь и не поддаваться ей.