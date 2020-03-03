В Раде зарегистрировали проект постановления о выражении недоверия Рябошапке

В парламенте зарегистрировали проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Одним из инициаторов проекта является нардеп от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский, говорится на сайте парламента.

Как заявил Бужанский на своей странице в Facebook, постановление о выражении недоверия набрало необходимое количество голосов, его зарегистрировали.

"Выгоним его разом, так сказать", - написал нардеп.

Всего в инициаторах этого постановления указаны десятки парламентариев. Среди них - "слуга народа" Александр Дубинский, внефракционные Антон Поляков и Анна Скороход , Илья Кива, Олег Волошин, Анатолий Бурмич из ОПЗЖ.

Фото: facebook.com/profile.php?id=100004634650264

Напомним, фракция "Слуга народа" намерена провести в среду на внеочередном заседании "серьезный разговор" с руководством Офиса генерального прокурора, Национального антикоррупционного бюро и Кабинета министров.

"Очень важно будет в среду провести серьезный разговор с нашими коллегами, которые возглавляют наши правоохранительные органы. В первую очередь - с руководителем Генеральной прокуратуры Русланом Рябошапкой в плане того, как происходит реформа прокуратуры и почему, как это часто бывает у нас в Украине, большая системная реформа мешает текущей работе, мешает выдвигать подозрения", - сказал глава фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

В разговоре с LB.ua Руслан Рябошапка опровергал появившуюся ранее информацию относительно его отставки по собственному желанию. "В разговоре с LB.ua - [Рабошапка] заверил: заявление "по собственному подавать не собирается и все эти разговоры - неправда", - говорится в тексте шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной (Пере)загрузка.